El Gobierno de Estados Unidos publicó nuevos archivos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), y uno de los documentos más impactantes incluye el testimonio de un alto funcionario de inteligencia que aseguró haber presenciado un “enjambre de luces” y un objeto “supercaliente” sobre una instalación militar.

El informe, incorporado en la base pública del Departamento de Guerra tras la desclasificación impulsada por Donald Trump, describe una serie de episodios ocurridos a fines de 2025 cerca de las 22. Allí participaron agentes federales, personal estatal y pilotos militares que intentaron rastrear varias esferas luminosas detectadas en la zona.

Según el documento, uno de los objetos fue localizado mediante cámaras térmicas FLIR y fue descrito como “extremadamente caliente”. El orbe se desplazó durante unas 20 millas a una velocidad que el helicóptero militar no pudo igualar, antes de dividirse en dos objetos distintos.

El objeto “supercaliente” que escapó del helicóptero

De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, el fenómeno fue detectado inicialmente tras múltiples reportes de personal militar que observó luces extrañas y escuchó “golpes secos”, como si algo hubiera impactado contra el suelo.

Durante el operativo aéreo, los pilotos divisaron una posible aeronave alejándose hacia el oeste. Poco después, el sistema térmico FLIR detectó un orbe que volaba a baja altura y emitía una temperatura inusual.

El texto oficial detalla que el objeto:

Se desplazó hacia el este y luego al sur a gran velocidad.

Se dividió en dos cuerpos luminosos.

Ganó altura rápidamente.

Se acercó a menos de diez pies de un punto confidencial.

Resultó imposible de alcanzar para la aeronave que lo perseguía.

Uno de los testimonios más llamativos sostiene que desde los dos objetos “emergió algo” que salió despedido en otra dirección a gran velocidad.

El “enjambre” de luces que apareció sobre las montañas

El documento también describe un fenómeno repetitivo que duró alrededor de media hora. Según el relato oficial, comenzaron a aparecer entre cuatro y cinco orbes que se encendían y apagaban de forma secuencial.

“Los pilotos y el testigo divisaron un enjambre de luces, demasiadas para contar, moviéndose en todas direcciones”, señala el informe.

Las observaciones incluyeron:

Formaciones horizontales de orbes.

Objetos ovalados de color naranja con centros blancos o amarillos.

Apariciones simultáneas sobre montañas y aeronaves militares.

Luces que permanecían estáticas antes de desaparecer.

En uno de los episodios registrados a las 22:49, los observadores informaron haber visto tres orbes formando un triángulo mientras decenas de luces se desplazaban erráticamente alrededor.

Qué dice la cronología oficial del avistamiento

El archivo desclasificado reconstruye minuto a minuto varios eventos ocurridos durante la noche:

22:28

Se observaron cuatro o cinco orbes sobre montañas cercanas. Se encendieron uno a uno y luego se apagaron en orden inverso.

22:33

Otra formación similar apareció hacia el este, siguiendo el mismo patrón luminoso.

22:41

Un único orbe brillante fue detectado sobre una montaña antes de desaparecer.

22:49

Los pilotos reportaron un “enjambre de luces moviéndose en todas direcciones” junto a tres orbes en formación triangular.

22:52

Entre cinco y seis orbes aparecieron cerca de un pueblo próximo a la base militar.

22:57

Cuatro orbes fueron vistos sobre aeronaves militares mientras descendían para aterrizar.

¿Por qué estos archivos OVNI generan tanto impacto?

La publicación de estos documentos volvió a instalar el debate sobre los fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos. En los últimos años, organismos como el Pentágono, la NASA y el Congreso estadounidense reconocieron públicamente la existencia de investigaciones activas sobre objetos que no lograron ser identificados.

A diferencia de filtraciones o teorías difundidas en redes sociales, este caso tiene un elemento clave: el testimonio proviene de personal vinculado a operaciones oficiales y quedó incorporado en documentación gubernamental desclasificada.

Además, el informe combina:

observaciones visuales,

seguimiento aéreo,

registros térmicos,

y testimonios coincidentes de varios testigos.

Ese cruce de elementos es lo que convirtió al expediente en uno de los más comentados dentro de los nuevos archivos publicados.

Un antecedente que alimenta las teorías sobre UAP

El caso recuerda otros episodios investigados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como los videos de la Marina conocidos como “Tic Tac” y “Gimbal”, donde pilotos militares reportaron maniobras aéreas consideradas imposibles para la tecnología conocida.

En este nuevo informe, sin embargo, aparece un dato adicional que llamó la atención de especialistas y entusiastas del fenómeno OVNI: la referencia explícita a objetos detectados como “supercalientes” mediante sensores infrarrojos.