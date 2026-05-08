Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes en respuesta a lo que el Comando Central de EE.UU. describió como ataques "no provocados" de misiles, drones y embarcaciones pequeñas contra tres destructores que transitaban el estrecho de Ormuz. Según el comunicado de CENTCOM, los blancos alcanzados por las fuerzas estadounidenses incluyeron "sitios de lanzamiento de misiles y drones, ubicaciones de comando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento". Los tres buques involucrados —el USS Truxtun, el USS Mason y el USS Rafael Peralta— lograron continuar su tránsito sin que ninguno resultara afectado, según la versión estadounidense. El Comando Central subrayó que las fuerzas de EE.UU. "no buscan una escalada", pero que el ejército está "listo para proteger a las fuerzas estadounidenses".

Irán ofreció una versión diametralmente opuesta. El portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, calificó el ataque estadounidense de "agresivo y terrorista" y afirmó que viola el alto el fuego vigente entre ambos países. Según la versión iraní, las fuerzas armadas respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar, causándoles "daños considerables", aunque Washington no confirmó bajas ni averías en sus naves. Medios estatales iraníes informaron además que instalaciones comerciales en el muelle Bahman de la isla de Qeshm fueron alcanzadas, y que zonas civiles en Bandar-e Khamir y Sirik, en la provincia de Hormozgan, también resultaron afectadas en los intercambios de fuego.

El episodio representa la escalada más grave desde que se anunció el alto el fuego en abril y llega en el peor momento posible para las negociaciones en curso. Horas antes del enfrentamiento, Washington y Teherán estaban más cerca que nunca de firmar un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin a la guerra, y los mercados habían festejado esa perspectiva con una caída del petróleo de casi el 12%. Por la noche, medios iraníes reportaron varias explosiones en ciudades del sur de Irán y dos fuertes detonaciones al oeste de Teherán, en señal de que el conflicto dista de estar bajo control. Irán advirtió que "responderá con contundencia a cualquier agresión sin dudarlo", mientras el frágil proceso diplomático queda una vez más al borde del colapso.