Un ataque con armas blancas registrado en las inmediaciones de Times Square, Nueva York, finalizó con una persona muerta, otra herida y la agresora abatida por efectivos policiales. El incidente ocurrió durante las últimas horas del lunes, cuando una mujer armada con dos cuchillos de grandes dimensiones amenazó a transeúntes en la vía pública y atacó a dos de ellos. Agentes de la Policía de Nueva York acudieron al lugar e intervinieron en la escena, disparando contra la sospechosa luego de que esta se negara a deponer las armas.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, confirmó en Conferencia de prensa el fallecimiento de una de las víctimas y detalló que la segunda persona herida se encuentra internada en condición estable. Por su parte, la comisaria de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, caracterizó el hecho como un ataque aleatorio y no provocado. Testigos en la zona indicaron a los investigadores que la agresora presentaba signos de atravesar por alteraciones emocionales al momento de desplegar la agresión.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona e interrumpieron el tránsito en las calles linderas para realizar las pericias correspondientes y levantar evidencias. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer la secuencia del hecho e identificar a las personas involucradas en el episodio.