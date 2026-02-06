Un alto oficial de inteligencia militar ruso, el teniente general Vladimir Alexeyev, fue baleado en su edificio de departamentos en Moscú y trasladado de urgencia al hospital, dijeron investigadores, en el último de una serie de intentos de asesinato. Un atacante no identificado disparó varias veces contra Alexeyev, subjefe del GRU, el brazo de inteligencia militar de Rusia, antes de huir de la escena.. El puesto de Alexeyev significaba que habría estado estrechamente involucrado en el enjuiciamiento de la guerra de Rusia en Ucrania.

Desde el comienzo de la guerra en 2022, la inteligencia militar ucraniana se ha atribuido la responsabilidad del asesinato de varios oficiales superiores rusos, algunos de los cuales han aparecido en una lista pública de enemigos de Ucrania. El diario Kommersant, citando fuentes policiales, dijo que el atacante de Alexeyev había estado esperando cuando salió de su apartamento para ir a trabajar y que Alexeyev había sufrido heridas de bala en un brazo, una pierna y el pecho durante una pelea.

El Kremlin dijo que esperaba que Alexeyev, que nació en Ucrania cuando todavía formaba parte de la Unión Soviética, sobreviviera y se recuperara. Putin ha sido informado sobre el tiroteo y los servicios de inteligencia de Rusia están investigando, dijo. "Está claro que los comandantes militares y los especialistas de alto nivel están en riesgo durante la guerra", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Algunos periodistas rusos pro-Kremlin, blogueros de guerra y miembros del público preguntaron por qué figuras tan importantes no estaban mejor protegidas. "¿Cómo puede suceder esto? ¿O es solo en las películas que vemos que tales personas deberían tener guardias de seguridad? Esta no es la primera vez que sucede", escribió una mujer llamada Ludmila debajo de un artículo de los medios estatales sobre el tiroteo.

El jefe de Alexeyev, el almirante Igor Kostyukov, el jefe del GRU, ha estado liderando la delegación de Rusia en las negociaciones con Ucrania en Abu Dhabi sobre aspectos relacionados con la seguridad de un posible acuerdo de paz. La última ronda de conversaciones concluyó el jueves. El Kremlin dijo que fueron constructivas y que las conversaciones continuarían.

Desde diciembre de 2024, otros tres funcionarios del mismo rango que Alexeyev han sido asesinados en Moscú o cerca de ella. El jefe de la dirección de entrenamiento del ejército del Estado Mayor murió por una bomba colocada debajo de su automóvil el 22 de diciembre del año pasado.