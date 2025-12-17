La Policía de Australia presentó cargos contra Naveed Akram, quien junto a su padre disparó el pasado domingo contra una multitud en la popular playa Bondi, en Sídney, por "terrorismo", 15 cargos de homicidio y otros delitos. En total, 59 cargos, entre los que también se incluyen exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

"La Policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas, con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur sobre el ataque perpetrado durante la festividad judía de Janucá o Fiesta de las Luces.

"Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI [el grupo yihadista Estado Islámico], una organización considerada terrorista por Australia", afirmó en un comunicado la Policía, que ya había apuntado que el atentado estaba motivado por esta ideología extremista. El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento. Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas. Eli Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el "rabino de Bondi", fue la primera víctima en ser sepultada, tras un homenaje con un servicio en la sinagoga Chabad de Bondi.

Fuentes: afp, efe