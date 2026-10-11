Un ataque aéreo atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad causó la muerte de al menos 12 personas y provocó lesiones a otras 309. Entre las víctimas mortales figuran cuatro ciudadanos saudíes y ocho extranjeros —incluido un estadounidense—, según informaron voceros de salud del reino, quienes debieron desplegar un operativo de emergencia médica ante la gravedad de varios de los ingresados.

El impacto de los proyectiles contra las instalaciones de pasajeros obligó a la Autoridad de Aviación Civil a ordenar la suspensión total de las operaciones aéreas y desviar el tráfico comercial hacia terminales alternativas como Yeda y Dammam.

La ofensiva constituye la tercera acción militar registrada contra la capital saudí en menos de una semana, en el marco de una escalada de hostilidades entre la coalición liderada por Riad y los insurgentes respaldados por Irán.

Tras la embestida, la portavocía militar hutí, encabezada por Yahya Sarea, emitió un comunicado advirtiendo que la mayor parte del espacio aéreo y las infraestructuras aeroportuarias saudíes —a excepción de La Meca y Medina— son consideradas "zonas de operaciones militares" sujetas a nuevos bombardeos. La amenaza mantiene paralizadas las rutas aéreas internacionales que conectan con el reino, justo en las vísperas de la realización de foros económicos y de inversión previstos en la capital.

La gravedad del episodio generó de inmediato la condena de organismos multilaterales y gobiernos aliados. El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, calificó el ataque de «escalada peligrosa» para la estabilidad de la región, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó lo sucedido de «inaceptable» y confirmó que evalúa junto al príncipe heredero Mohammed bin Salman eventuales medidas de respuesta militar.

Por su parte, la coalición encabezada por Arabia Saudita tildó la incursión sobre la terminal civil de «crimen de guerra» y ratificó la preparación de represalias contra posiciones estratégicas insurgentes.