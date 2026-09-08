Avianca desplegó una de las operaciones aéreas más extensas de su historia para asistir la emergencia en Colombia. La aerolínea, miembro del Grupo Abra, facilitó el transporte de más de 500 toneladas de ayuda humanitaria, equipos de rescate, personal médico y carga proveniente de distintos países. También aseguró el traslado de más de 230 profesionales de rescate y del área médica hacia los territorios donde se requiere atención prioritaria.

Una operación sin precedentes

"La magnitud de esta emergencia ha exigido articular capacidades dentro y fuera de Colombia", expresó Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca. "Haber facilitado la llegada de ayuda internacional y el traslado de personal especializado demuestra el papel que puede desempeñar una red aérea cuando su propósito trasciende la operación y se enfoca en conectar ayuda, capacidades y oportunidades para quienes más lo necesitan".

La aerolínea puso a disposición más de 60 vuelos para las labores de atención. Incluyen cargueros sin costo, vuelos de pasajeros y chárters. Las capacidades operativas de Grupo Abra permitieron realizar dos vuelos cargueros entre Bogotá y Armenia. Se utilizó un B737 que llegó desde São Paulo gracias a la alianza logística con Gol, otra aerolínea del Grupo Abra. Fue posible transportar 40 toneladas de ayuda humanitaria. Por primera vez, un avión B737 carguero operó en el Aeropuerto de Armenia.

Avianca movilizó más de 500 toneladas de ayuda humanitaria en Colombia

Envío diario a Quibdó y apoyo internacional

Avianca está facilitando el envío de ayuda humanitaria a través de la operación diaria a Quibdó. Se construyó un proceso logístico para asegurar el envío de carga con ayuda humanitaria en el vuelo diario a la región. La aerolínea también operó al servicio de los requerimientos y solidaridad de diferentes entidades gubernamentales en el exterior. Ejemplo de ello fue el transporte de más de 10 toneladas de ayuda por parte de los gobiernos de España y Francia recientemente.

Movilización para eventos de recaudación

Avianca brindó soporte con la movilización de cantantes y jugadores a eventos de recaudación. Entre ellos, el concierto 'Voces por la Vida' y el partido solidario de leyendas del fútbol. La aerolínea mantiene su compromiso de continuar ofreciendo sus canales de transporte y conectividad para lo que el país requiera. Apoya de manera constante a las comunidades y el avance de los territorios afectados. Para más información sobre las operaciones de Avianca, podés visitar su sitio oficial.

Una aerolínea con más de 106 años de historia

Avianca, miembro Star Alliance y parte de Grupo Abra, tiene una de las operaciones aéreas más grandes de América Latina. Con más de 106 años de operación, es el grupo de aerolíneas líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica. En conjunto, la operación de pasajeros y su unidad de negocio de carga, Avianca Cargo, cuentan con una flota de más de 160 aeronaves.

En transporte de pasajeros, Avianca ofrece más de 160 rutas, más de 700 vuelos diarios y conecta más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa. En 2025, transportó cerca de 37 millones de clientes mediante la operación de más de 262.000 vuelos. Su programa de lealtad, Lifemiles, es uno de los más grandes de América Latina con más de 16 millones de socios y más de 200 comercios aliados. En el transporte de carga, Avianca Cargo es el principal operador en diferentes mercados de América. Conecta a más de 350 destinos a través de sus 220 vuelos cargueros semanales, la red de vuelos de pasajeros y convenios interlíneas.

La respuesta de Avianca a la emergencia demuestra el rol estratégico que puede cumplir una aerolínea en momentos críticos. No solo conecta destinos, sino que también conecta ayuda, esperanza y oportunidades para quienes más lo necesitan.