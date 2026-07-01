Neuquén continúa enviando ayuda por los terremotos en Venezuela, en medio de una crisis que ha dejado casi 2000 muertos y miles de personas que aún están desaparecidas.

Desde el Alto Valle han partido varios voluntarios de distintas localidades, además de organizar colectas con donaciones e insumos médicos para enviar al país afectado.

Actualmente la prioridad es enviar antibióticos y distintos elementos de higiene, ya que varios de los damnificados atraviesan infecciones. Estas colectas están siendo impulsadas tanto por la comunidad venezolana en Neuquén como por comerciantes y emprendedores.

Una centenariense en viaje a Venezuela

Sumado a esto, una nueva trabajadora de la provincia se une a la misión humanitaria internacional. Se trata de Alicia Turrión, parte de Defensa Civil de Centenario, quien está formándose como brigadista en la Brigada Fénix Unit Rescue, una organización especializada en búsqueda, rescate y respuesta ante emergencias.

En el marco de esta crisis, Turrión será parte de una misión como rescatista, colaborando en tareas de asistencia y apoyo en situaciones de emergencia.

Alicia fue convocada el lunes a última hora y el martes por la noche ya emprendía viaje desde Neuquén a Buenos Aires y luego con destino al país que sufrió dos de los peores terremotos de su historia.

Desde el Municipio informaron que acompañan y reconocen la preparación técnica y humana de quienes integran los equipos de emergencia, valorando el rol esencial que cumplen en la protección de la vida y la asistencia comunitaria.

La misión de Fénix une a distintos profesionales de varias localidades, como médicos, psicólogos, psiquiatras y brigadistas, algunos de Cutral Co, Plaza Huincul y Villa La Angostura, como Celeste Alvarenga, Damián Quillón, Fabricio Yanquileo y Claudio Castro.