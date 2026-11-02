Un avión privado Learjet 60 se estrelló el domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron, según confirmó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy.

La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino el aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. El impacto ocurrió alrededor de las 12:50, hora local, cerca de Military Trail, en el área de Greenacres y Lake Worth Beach.

El avión cayó sobre una calle próxima a viviendas y un parque de casas rodantes. La explosión provocó un incendio de grandes dimensiones, destruyó parte de la infraestructura y obligó a evacuar preventivamente a unos 600 residentes. No se informaron víctimas fatales entre las personas que estaban en tierra.

El avión cayó en picada y dejó un cráter en una zona residencial

El accidente ocurrió cerca de Military Trail, una importante vía de circulación del condado de Palm Beach. El impacto dejó un agujero de grandes dimensiones en el pavimento, restos de la aeronave esparcidos por la zona y varios focos de incendio.

Las imágenes difundidas después del siniestro mostraron la magnitud de los daños. Un video atribuido a una cámara de un automóvil registró el momento en que el avión descendió casi verticalmente y explotó al tocar el suelo. La autenticidad de esa grabación no fue verificada de manera independiente por todos los medios que la difundieron.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió la escena durante una conferencia de prensa: «Es como si cayera un misil y se produjera una explosión enorme, con escombros volando por todas partes».

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes y calificó el episodio como una tragedia.

La desesperada comunicación del piloto antes del impacto

Uno de los elementos más impactantes del accidente fue la comunicación entre la tripulación y el control de tránsito aéreo durante los minutos previos a la caída.

Según las grabaciones difundidas por medios estadounidenses, la piloto informó inicialmente que el avión descendía a una velocidad de 10.000 pies por minuto, equivalente a unos 3.048 metros por minuto.

Poco después declaró una emergencia y comunicó que la aeronave estaba en una situación de exceso de velocidad mientras descendía a 20.000 pies por minuto, aproximadamente 6.096 metros por minuto.

En los últimos intercambios se escucharon expresiones de desesperación:

«Vamos a estrellarnos contra el suelo. Se nos acaba el tiempo», habría comunicado la piloto a la torre de control.

Los registros también mencionaron acumulación de hielo, turbulencia moderada y precipitaciones durante el vuelo. Sin embargo, estos elementos todavía no permiten establecer cuál fue la causa del accidente.

Qué se sabe del vuelo que terminó en tragedia

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión involucrado era un Learjet 60 que había partido del aeropuerto internacional Austin-Bergstrom, en Texas.

Su destino era North Eleuthera, en Bahamas. La investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) identificó la aeronave como un vuelo operado por Aurora Aviation, bajo el nombre comercial Upper Jet.

El expediente oficial del organismo estadounidense lleva el número ERA27MA026 y registra el accidente el 1 de noviembre de 2026 en Lake Worth Beach, Florida.

La identidad de los nueve fallecidos no había sido difundida oficialmente en los primeros reportes del accidente.

Evacuaron a 600 vecinos y hay daños en la infraestructura

La caída del Learjet 60 también tuvo consecuencias para quienes viven en las inmediaciones del lugar del impacto.

Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de aproximadamente 600 residentes de un parque de casas rodantes cercano. Muchos tuvieron que abandonar sus viviendas sin poder retirar inicialmente sus pertenencias.

Uno de los evacuados, Jesús Solorzano, expresó su preocupación ante los medios locales: «Estamos esperando que alguien nos dé respuestas sobre qué vamos a hacer, porque ni siquiera nos dejan entrar a la comunidad para recoger nuestra ropa».

Además de los daños provocados por el fuego y los restos del avión, el impacto afectó instalaciones de servicios públicos, incluidas tuberías de agua.

Las autoridades estimaron que la reparación de los daños y la recuperación de la circulación en Military Trail demandarían al menos 30 días. La vía quedó cerrada mientras continuaban las tareas de emergencia y peritaje.

Las tormentas y el hielo, bajo análisis de los investigadores

Al momento del accidente se registraban tormentas eléctricas en el sur de Florida, con precipitaciones intensas en el área de Palm Beach.

Los intercambios entre la tripulación y el control aéreo mencionaron acumulación de hielo y turbulencia. También se reportó un descenso extraordinariamente rápido antes de que se perdiera el contacto con la aeronave.

La coincidencia entre las condiciones meteorológicas y la emergencia abrió una línea de investigación sobre el posible impacto del clima en el comportamiento del avión.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión oficial que permita atribuir el accidente a una tormenta, una falla mecánica o un problema operativo.

La NTSB quedó a cargo de la investigación, con asistencia de la FAA. Entre las tareas previstas se encuentran el análisis de los restos, los registros de vuelo, las comunicaciones y las condiciones meteorológicas.

El antecedente de otro accidente fatal con un Learjet 60

El siniestro también tiene una dimensión histórica por el modelo de aeronave involucrado.

El Learjet 60 es un avión ejecutivo desarrollado para vuelos privados y corporativos. La compañía Learjet fue adquirida por Bombardier en 1990 y dejó de fabricar nuevas aeronaves de la marca en 2022, aunque continúa prestando servicios de mantenimiento y soporte para los aviones que permanecen en operación.

Uno de los antecedentes más conocidos de este modelo ocurrió en 2008, cuando otro Learjet 60 que se dirigía a Los Ángeles se accidentó durante el despegue en Columbia, Carolina del Sur. En aquella oportunidad murieron cuatro personas.

Según los registros históricos citados por medios especializados, el accidente de Florida se convirtió en el más mortífero registrado para este modelo.

Qué investigará la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte

La investigación deberá reconstruir los últimos minutos del vuelo y determinar por qué el Learjet 60 perdió el control o experimentó un descenso de semejante magnitud.

La NTSB analizará las comunicaciones entre la tripulación y el control aéreo, los datos disponibles de seguimiento de la aeronave, los registros técnicos y las condiciones meteorológicas.

También será importante establecer si existió una falla previa, cómo evolucionó la emergencia y qué factores pudieron contribuir al desenlace.

Por el momento, las nueve muertes están confirmadas, mientras que las causas del accidente permanecen bajo investigación. La identificación de las víctimas y los resultados de los peritajes serán claves para reconstruir lo sucedido.