Las elecciones intermedias (midterms) del próximo 3 de noviembre de 2026 no definirán quién ocupa el despacho oval de la Casa Blanca, pero sí quién controlará el Capitolio y marcará el rumbo político de Estados Unidos en la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Históricamente concebidas como un referéndum directo sobre la gestión del presidente de turno y su partido, estas votaciones legislativas y estatales llegan en un momento en que los índices de aprobación del mandatario republicano se encuentran en mínimos. A continuación, el desglose punto por punto con los conceptos claves, las cifras decisivas y los escenarios en juego.

¿Qué se vota en las midterms?

Cámara de Representantes: Se renueva de forma integral sus 435 escaños. Los diputados duran dos años en el cargo y representan circunscripciones divididas según la densidad de población de cada estado.

Senado: Se renuevan 35 de sus 100 escaños (dos por estado, con mandatos de seis años). Esta cifra incluye 33 escaños de ciclo regular más dos elecciones especiales en Ohio y Florida para cubrir las vacantes dejadas por el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Gobernaciones: 36 estados eligen a la máxima autoridad ejecutiva estatal, un cargo clave considerando la descentralización del país en materias como aborto, educación y legislación electoral.

Referendums: En 39 estados se votan propuestas legislativas directas, destacando la Proposición 40 en California, que somete a votación un impuesto del 5% a fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares.

La batalla por las mayorías en el Congreso

Actualmente, el Partido Republicano ostenta la mayoría en ambas cámaras, aunque por márgenes reducidos:

En la Cámara baja: Los republicanos cuentan con 218 escaños frente a 214 demócratas, un independiente afín al oficialismo y dos vacantes. A los demócratas les bastaría ganar solo cuatro escaños para obtener el control de los 218 necesarios. Las encuestas de voto genérico les otorgan una ventaja de ocho puntos.

En el Senado: Los conservadores mantienen una ventaja de 53 a 45 (más dos independientes alineados con la oposición). Para revertir el control, los demócratas necesitan sumar cuatro bancas. En caso de empate 50:50, el voto de calidad recae en el vicepresidente J. D. Vance.

Claves y términos fundamentales del proceso electoral