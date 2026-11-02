A pocas horas de que abran los colegios electorales este martes 3 de noviembre, las elecciones intermedias en Estados Unidos se perfilan como un examen decisivo y hostil para el tramo final de la presidencia de Donald Trump. Impulsada por la insatisfacción social frente al elevado costo de vida, el aumento en el precio de los alimentos y combustibles, y el desgaste derivado de la guerra en Irán, la oposición demócrata llega a la cita con un marcado viento a favor.

Con el índice de aprobación del mandatario arrastrándose en torno al 38% en los territorios disputados y un rechazo que supera el 60% a nivel nacional, la contienda por el Capitolio ha dejado de ser un mero trámite de medio término para convertirse en un referéndum directo sobre la gestión de la Casa Blanca.

El despliegue de los últimos sondeos expone una inédita amenaza sobre la hegemonía republicana en el Congreso. Según el estudio de The New York Times y Siena University, los candidatos demócratas aventajan a sus rivales conservadores en seis de los siete estados clave para el Senado, incluyendo bastiones históricos donde la hegemonía del partido del presidente parecía inexpugnable.

Disputas antes impensadas se inclinaron hacia la oposición: en Texas, el demócrata James Talarico lidera las intenciones de voto por siete puntos sobre Ken Paxton en busca de romper una racha republicana que se remonta a 1988; mientras tanto, en Kansas —donde los demócratas no ganan una banca senatorial desde 1932— Adam Hamilton aventaja al actual legislador Roger Marshall. Un panorama similar se replica en Míchigan, Maine, Ohio y Alaska, dejando a los modelos de pronóstico como Decision Desk HQ con más de un 80% de probabilidades de que la Cámara de Representantes cambie de manos.

La movilización ciudadana ya refleja la urgencia del proceso político con cifras récord antes de la jornada oficial de votación. Más de 54,8 millones de estadounidenses han emitido su sufragio de forma anticipada —tanto presencialmente como por correo—, superando por amplio margen la participación registrada en el mismo periodo durante los comicios de 2022.

En este marco, no solo están en juego las mayorías de la Cámara baja y 35 bancas del Senado, sino también 36 gobernaciones y trascendentales iniciativas populares, como la Proposición 40 en California que busca gravar a las grandes fortunas. De confirmarse la proyección de las urnas, la pérdida del control legislativo atará de manos al oficialismo en materia presupuestaria y de política exterior, abriendo una nueva etapa marcada por el bloqueo parlamentario y el vertiginoso adelanto de la carrera presidencial hacia 2028.