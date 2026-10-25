El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, votó este domingo por la mañana en la segunda vuelta electoral que define la presidencia de Brasil. Acompañado por su esposa Fernanda Bolsonaro, el dirigente emitió su sufragio a las 08:22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, ubicada en la ciudad de Río de Janeiro. Tras salir del cuarto oscuro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro aseguró ante los medios de comunicación que ha llegado «el momento del cambio» para la nación sudamericana, en una contienda altamente polarizada que lo enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Abogado de 45 años con un extenso recorrido legislativo que comenzó como diputado estatal y prosiguió en el Senado Federal desde 2018, Flávio articuló su plataforma de campaña en torno al endurecimiento de las políticas de seguridad pública, la baja en la edad de imputabilidad penal y la alineación diplomática con figuras como Donald Trump. Asimismo, el postulante conservador centró sus compromisos políticos en la promesa de impulsar una amnistía legislativa o recurrir a un indulto presidencial en favor de su padre y otros condenados por los acontecimientos institucionales tras los comicios anteriores.

La jornada decisiva del balotaje concentra la atención política internacional al confrontar dos modelos antagónicos de gestión económica, seguridad e inserción geopolítica. Con el respaldo consolidado del electorado conservador, los sectores evangélicos y el agronegocio, Flávio Bolsonaro busca captar el voto indeciso para desplazar al Partido de los Trabajadores (PT) del Palacio del Planalto y liderar el próximo período presidencial.