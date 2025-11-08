El presidente de Argentina Javier Milei acaparó la atención en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario argentino, quien estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, ingresó al recinto y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino informando que “El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira”, se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

El presidente recibió una ovación de parte de algunos legisladores bolivianos, quienes no dudaron en “tomarse fotografías con sus teléfonos celulares” y rodearlo para obtener una selfie con el líder argentino, siendo el único presidente al que le solicitaron fotos de manera masiva.

Una vez en el palco de mandatarios, Milei protagonizó saludos disímiles. Con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y se hablaron “al oído”, mientras que con el paraguayo Santiago Peña el saludo fue “más efusivo”, quedándose a conversar unos instantes.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca. Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.