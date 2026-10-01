A tres días de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, una nueva encuesta de la consultora Quaest reflejó un incremento en la distancia a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien alcanza un 39% de la preferencia del electorado frente al 34% del senador Flávio Bolsonaro. El sondeo, correspondiente al lunes 28 de septiembre, mostró un estiramiento de tres a cinco puntos en la brecha entre los dos principales aspirantes, en una contienda donde el resto del espectro político se distribuye entre otros 11 candidatos. Mediciones paralelas, como la difundida por la firma Nexus, confirmaron la misma diferencia de cinco puntos al ubicar al actual jefe de Estado con el 42% de los apoyos frente al 37% de la principal figura del Partido Liberal.

A pesar de la ventaja registrada en la primera etapa, los números indican que ninguno de los candidatos obtendría la mayoría absoluta de los votos válidos este domingo 4 de octubre, por lo que la presidencia de la mayor economía de América Latina se definiría en un balotaje el próximo 25 de octubre. En ese eventual escenario de segunda vuelta, la encuesta de Quaest proyecta una paridad absoluta del 42% para cada uno de los competidores, lo que anticipa una resolución reñida para el Ejecutivo nacional.

Más de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas electrónicas para elegir la fórmula presidencial por los próximos cuatro años, además de renovar las gobernaciones de los 26 estados y el Distrito Federal, la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El acto electoral contará con la fiscalización de misiones de observación internacional, en una jornada donde las autoridades del Tribunal Superior Electoral reforzaron las auditorías técnicas sobre los sistemas de registro de votación.