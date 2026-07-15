Brasil: dos jóvenes volvían de una cita nocturna, chocaron contra un árbol y murieron calcinados

La ciudad brasileña de Campinas, en el estado de Sao Paulo, quedó conmocionada tras un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo por la noche. Dos estudiantes universitarios de 20 años murieron luego de que el automóvil de alta gama en el que viajaban chocara contra un árbol y se incendiara por completo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:25 en una ruta interurbana. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo deportivo circulaba a gran velocidad cuando el conductor perdió el control, impactó contra un árbol y el rodado se prendió fuego de manera inmediata. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron la secuencia del choque, material que ahora forma parte de la investigación para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Quiénes eran las víctimas del trágico accidente en Campinas

Las víctimas fueron identificadas como Arthur Rodrigues de Souza y Lívia Bevilacqua Batista, ambos estudiantes universitarios de 20 años.

Rodrigues de Souza era propietario del Porsche involucrado en el choque y cursaba la carrera de Medicina en la universidad São Leopoldo Mandic. Según trascendió en medios brasileños, él era quien conducía el vehículo al momento del impactante choque.

Por su parte, Bevilacqua Batista estudiaba Relaciones Internacionales en la PUC-Campinas y viajaba como acompañante. Ambos fallecieron en el lugar debido a la violencia del impacto y al posterior incendio del automóvil.

El trabajo de los bomberos tras el incendio del Porsche

Tras recibir el alerta, efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar del siniestro vial. Al llegar encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas.

Luego de controlar el fuego, los rescatistas confirmaron la presencia de los dos cuerpos dentro del automóvil. Debido al estado en que quedó el rodado, las tareas de peritaje se extendieron durante varias horas. Las autoridades preservaron la escena para que especialistas en accidentología vial y peritos forenses pudieran realizar las diligencias correspondientes.

Buscan determinar las causas del choque

La Policía Civil de Brasil inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre los elementos bajo análisis se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad, las pericias mecánicas sobre el vehículo y los informes elaborados por los equipos de emergencia.

Los investigadores intentan establecer la velocidad a la que circulaba el Porsche y si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido a la pérdida de control del automóvil.

Mientras avanza la causa, las universidades donde estudiaban las víctimas expresaron su pesar por la muerte de los jóvenes, un episodio que generó una fuerte repercusión en Campinas y en distintas regiones de Brasil.