A las 14.30 de este jueves Vialidad Nacional anunció que estaba cerrado el paso fronterizo Cardenal Samoré, para circular hacia Chile. Se debe a que ocurrió un siniestro con un vehículo pesado en la Ruta 215, kilómetro 110.

Afortunadamente, tras un par de horas con el trabajo de Vialidad de Chile lograron habilitarlo nuevamente.

Se recuerda que hay gran presencia de nieve y hielo en la zona, lo cual dificulta las condiciones de circulación.

Hasta ahora no se ha informado qué causó el accidente con el camión, ni el estado de los involucrados.

Por otro lado, a las 10.20 el Paso Internacional Pino Hachado ya está habilitado, transitable con extrema precaución para todos los vehículos. Agregaron que hay posible caída de rocas en el kilómetro 48.

Se recomienda verificar antes de salir el estado de las rutas e informarse sólo por las vías de información oficiales.