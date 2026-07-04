Un hombre protagonizó un impresionante vuelco durante la mañana de este sábado en Cipolletti, cuando perdió el control del vehículo que conducía sobre calle Illia y terminó dentro de un canal. A pesar de la magnitud del accidente, logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad.

El siniestro se registró alrededor de las 7, en el tramo de calle Illia comprendido entre las vías del ferrocarril y calle Buenos Aires. Por motivos que todavía son materia de investigación, el automovilista perdió el dominio del rodado, que volcó y cayó al canal ubicado al costado de la calzada.

La Policía trabajó en el lugar para asegurar la zona

Tras el llamado de alerta, efectivos del Destacamento 128 de Ferri llegaron al lugar y realizaron las actuaciones correspondientes. Además de asistir al conductor, el personal policial resguardó el sector mientras se organizaban las tareas para retirar el vehículo.

Aunque el impacto fue importante, el hombre no presentaba heridas de gravedad y permanecía fuera de peligro.

Investigan qué provocó el despiste

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el vuelco. Las actuaciones buscan establecer si el siniestro estuvo relacionado con el estado de la calzada, las condiciones de circulación o alguna otra circunstancia.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades recordaron la importancia de conducir con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las bajas temperaturas pueden afectar la adherencia sobre el pavimento.