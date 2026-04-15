No fue un viaje más: San Carlos de Bariloche se mostró con todo en la WTM Latin America, el evento que reúne a los gigantes del turismo en San Pablo. Con una agenda cargada y sin pausas, la delegación salió decidida a conquistar el mercado brasileño.

Al frente estuvo el presidente del Emprotur, Eric Guzmán, acompañado por un equipo que se movió a ritmo frenético entre reuniones, prensa y negociaciones. La misión fue clara: posicionar a Bariloche como uno de los destinos estrella para los turistas de Brasil.

El arranque fue a lo grande, con la apertura oficial en el Expo Center Norte, donde se concentraron operadores, aerolíneas, compradores internacionales y medios especializados. Un escenario clave donde cada contacto puede traducirse en vuelos llenos y hoteles a tope.

Durante toda la jornada, Bariloche no se guardó nada. Hubo encuentros con compañías aéreas, operadores y medios internacionales, con nombres pesados del sector sentados en la mesa. La conectividad fue uno de los temas calientes: más vuelos, más frecuencias y más turistas en camino.

Las reuniones con Aerolíneas Argentinas y Azul Linhas Aéreas dejaron en claro que el objetivo es ambicioso: ampliar rutas y consolidar un puente directo entre Brasil y la Patagonia.

El cierre del día tuvo clima de negocios y seducción: el cóctel “Bariloche Invierno 2026” en el Consulado argentino reunió a operadores, empresarios y prensa en un ambiente pensado para cerrar acuerdos y fortalecer vínculos. Los números entusiasman. Desde el Emprotur aseguran que el mercado brasileño no para de crecer y que la próxima temporada podría romper récords, con más vuelos y una demanda en alza que ya se hace sentir.