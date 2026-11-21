Un buque de carga ruso se incendió por la mañana tras recibir el impacto de dos drones en aguas internacionales al este del golfo de Finlandia —al oeste de la isla de Gogland—, desplazándose luego a la deriva hacia aguas territoriales finlandesas. Según confirmaron las autoridades de Estonia y Finlandia, la embarcación afectada es el carguero Sparta II, operado por la firma Oboronlogistika —vinculada al Ministerio de Defensa de Rusia y sancionada por Estados Unidos—, que había zarpado desde San Petersburgo con destino al exclave ruso de Kaliningrado en el mar Báltico. Ante la emergencia, las Fuerzas de Defensa finlandesas impusieron restricciones temporales al tránsito aéreo y marítimo en el sector para garantizar la seguridad operativa, mientras la Guardia Fronteriza coordina las tareas de evacuación de la tripulación y los protocolos preventivos de control ambiental.

Desde Rusia, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmó que el ataque ocurrió a unas tres millas náuticas de la frontera marítima rusa y detalló que las defensas antiaéreas derribaron otros 80 drones sobre esa jurisdicción durante la jornada, en tanto que su par de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, aseguró que el siniestro no compromete el abastecimiento del exclave. En paralelo, el Ministerio de Defensa finlandés reportó una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero ruso que habría estado asistiendo en las maniobras de escolta o rescate del navío averiado.

Por su parte, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, advirtió que el conflicto bélico "se está extendiendo a nuestras zonas vecinas" y respaldó el derecho de Kiev a defenderse frente a la agresión rusa, en sintonía con la evaluación de los mandos militares finlandeses que atribuyen a Ucrania la probable responsabilidad del ataque. Mientras la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia monitorea el despliegue en coordinación con Helsinki y mantiene lista su asistencia internacional en caso de ser requerida, las autoridades nórdicas descartaron amenazas militares inminentes contra su territorio y aseguraron que el resto de la navegación comercial en el mar Báltico opera sin riesgos.