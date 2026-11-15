El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán reivindicó un ataque ejecutado con seis aeronaves no tripuladas contra una instalación militar de Estados Unidos en Baréin. Según el comunicado difundido por la Fuerza Aeroespacial iraní, la ofensiva tuvo como blanco un sistema de radar de defensa antiaérea emplazado en la base de helicópteros de Al Riffa. Sin embargo, las fuerzas de defensa del reino del Golfo aseguraron que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar y destruir la totalidad de los vectores antes de que alcanzaran sus objetivos, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales de consideración.

La incursión provocó que durante la madrugada se escucharan fuertes explosiones y se activaran las sirenas de alarma en distintos puntos del territorio bareiní, marcando las primeras alertas públicas de seguridad tras más de diez semanas sin ataques directos sobre esa nación. Ante la emergencia, el Ministerio del Interior emitió avisos urgentes exhortando a la población a mantener la calma, resguardarse en los refugios más cercanos y aguardar las instrucciones oficiales. Este nuevo episodio se suma a otra ofensiva similar registrada apenas el viernes pasado, cuando el Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó el derribo de otros dos drones iraníes dirigidos contra un radar de alerta temprana en el mismo país.

La escalada militar en el Golfo Pérsico ocurre en un contexto de máxima tensión diplomática y bélica derivada del conflicto iniciado en febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. En paralelo al ataque, el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que sus fuerzas armadas extenderán geográficamente el campo de batalla si Washington vuelve a agredir a la República Islámica, al tiempo que Teherán renovó sus amenazas contra la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz y sobre las bases estadounidenses desplegadas en Europa.