La histórica Plaza de Tiananmén volvió a convertirse en el epicentro de un agudo choque diplomático entre las dos principales potencias globales. A 37 años de la sangrienta noche en la que tanques y tropas del Ejército chino irrumpieron en el corazón de Pekín para sofocar las masivas protestas estudiantiles y obreras, la herida sigue abierta y expuesta en la arena internacional. En esta ocasión, el detonante fue un enérgico pronunciamiento del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien afirmó que "ninguna cantidad de censura puede borrar el pasado", honrando la memoria de los miles de manifestantes que cayeron defendiendo las libertades democráticas y augurando que el tiempo terminará por reivindicarlos frente al olvido impuesto por el régimen.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar y llegó con la severidad característica de su diplomacia. A través de la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, el Gobierno de Xi Jinping calificó las palabras de Rubio como una burda distorsión de los hechos históricos y una denigración directa hacia su sistema político y su vía de desarrollo. Para las autoridades chinas, el episodio de la "agitación política" de finales de los años ochenta es un capítulo totalmente cerrado y laudado. Mao Ning instó enfáticamente a Washington a cesar el uso de las banderas de la democracia y los derechos humanos como un mero pretexto para inmiscurirse en su soberanía, advirtiendo que ninguna fuerza externa podrá detener el avance de la nación bajo el modelo del socialismo con características chinas.

El enfrentamiento discursivo expone una profunda asimetría en cómo ambas naciones gestionan la memoria. Mientras que la comunidad internacional y fuentes independientes estiman las bajas de aquella represión entre cientos y miles de víctimas —una cifra jamás transparentada de forma oficial—, Pekín mantiene un hermético veto que se extiende incluso a Hong Kong, donde las tradicionales vigilias con velas fueron sepultadas tras la estricta Ley de Seguridad Nacional de 2020. Al final, este nuevo aniversario no solo reavivó los fantasmas de 1989, sino que consolidó la narrativa de una Guerra Fría ideológica donde el pasado se disputa con la misma intensidad que el control geopolítico del presente.