El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que provocó al menos 39 fallecidos y 152 heridos, y prometió una “investigación transparente” sobre el dramático hecho. Sánchez lo anunció en un acto acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como los ministros de Transporte, Óscar Puente, e Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de la localidad de Adamuz, Rafael Moreno

Durante los tres días de luto oficial la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos, según el sitio DW. Sánchez, aseguró que se dará con “la verdad” sobre la causa del accidente y se conocerá “la respuesta”. El presidente del Gobierno se comprometió ante los ciudadanos a informar “con absoluta transparencia y absoluta claridad”, sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, ha dejado 39 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades, indicó la agencia Xinhua.

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia del impacto y del posterior descarrilamiento, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía, y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren procedente de Málaga, relató en directo lo sucedido. “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, explicó. “A los diez minutos de salir ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado el coche seis para atrás”, añadió, señalando que varios vagones quedaron gravemente dañados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de “muy triste” y destacó el fuerte impacto humano del siniestro. “No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades”, afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, adonde se desplazó para conocer in situ la situación.

Las autoridades indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada y apelaron a la cautela, subrayando que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.

