El presidente Javier Milei partirá por la noche rumbo a España con el objetivo central de respaldar a los sectores de la derecha y fortalecer los vínculos con dirigentes afines, en el marco de la campaña previa a las elecciones generales anticipadas convocadas por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre. La visita oficial se inscribe en la estrategia geopolítica de la administración libertaria por expandir su agenda ideológica a escala global, luego de consolidar alianzas con figuras internacionales y manifestar su expectativa de un cambio político en el arco gubernamental europeo.

El itinerario del mandatario argentino comenzará oficialmente el miércoles en Madrid, donde prevé una intensa serie de actividades institucionales, académicas y políticas. Entre sus compromisos se destacan su participación en la jornada de Nueva Economía Forum, un encuentro magistral junto al profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, y una visita formal a la sede de la Fundación Disenso. Asimismo, el jefe de Estado mantendrá un encuentro institucional con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y concretará una reunión clave con el líder de VOX, Santiago Abascal, consolidando el respaldo a los espacios de la oposición al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La nueva incursión europea del mandatario se produce en un escenario de marcada tensión política tras la decisión de Sánchez de adelantar los comicios generales a finales de noviembre, tras la crisis desatada en el Congreso por el rechazo a proyectos clave de su gestión. Desde la comitiva oficial remarcaron que, aunque existe una sintonía preferencial con la fuerza liderada por Abascal, la Casa Rosada observa con expectativas el proceso electoral abierto, apostando a que el bloque conservador logre desplazar al actual Ejecutivo español en las urnas antes del retorno de la delegación presidencial a Buenos Aires previsto para el jueves.