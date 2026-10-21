Milei y Abascal no pudieron reunirse en España y despejaron versiones con una videollamada

El presidente Javier Milei y el líder de Vox, Santiago Abascal, buscaron despejar este miércoles las versiones que surgieron por la ausencia de una reunión entre ambos durante la visita del mandatario argentino a España. Aunque se encuentran en el mismo país, sus agendas no coincidieron y finalmente mantuvieron una videollamada.

Desde el Gobierno argentino atribuyeron la imposibilidad del encuentro a las actividades de campaña de Abascal, quien se encuentra recorriendo distintas regiones de España de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

La situación llamó la atención porque la relación entre Milei y el dirigente español ha sido cercana y la Casa Rosada esperaba inicialmente que pudieran encontrarse durante la estadía presidencial en Madrid.

“Amigo, ¿cómo andás? Dicen que no me querés más”, bromeó Milei al comunicarse por teléfono con Abascal, en referencia a las interpretaciones que generó la ausencia del encuentro en la agenda oficial.

Abascal explicó por qué no estaba en Madrid

La comunicación se produjo mientras Milei visitaba las oficinas de Fundación Disenso, organización vinculada a Vox, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la entidad.

“Por eso estás en mi despacho. Estoy en una furgoneta, por el norte de España, viajando por todos lados. Lo que quieren es que no viaje, que quede encerrado en Madrid. Te agradezco mucho todo”, respondió Abascal.

Milei replicó: “Es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad. Es un placer estar acá. Estoy con tu gente; si no nos vemos en esta, nos vemos en otra”.

El intercambio buscó así mostrar públicamente que la falta de una reunión presencial no responde a un distanciamiento político entre ambos dirigentes.

Nuevas críticas de Milei a Pedro Sánchez

Durante su paso por Madrid, el mandatario argentino volvió a cuestionar duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En una exposición ante el Nueva Economía Fórum, Milei lo calificó de “impresentable y dictador” y llamó al liberalismo a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones de noviembre. Previamente también había acusado a Sánchez de “ladrón” y “dictador”.

El dirigente socialista respondió desde sus redes sociales compartiendo “Fanático”, una canción de Lali Espósito, artista argentina que mantuvo diferentes cruces públicos con Milei.

La agenda presidencial en España contempla además una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una entrevista con el medio español El Observador.

Desde la Casa Rosada presentan el viaje como parte de la estrategia de Milei para reforzar sus vínculos con referentes internacionales de derecha. En esta oportunidad, sin embargo, el esperado encuentro presencial con Abascal quedó pendiente para otra ocasión.