Un trágico accidente de tránsito registrado en la autopista Trakia, cerca de la ciudad de Yambol, en el sureste de Bulgaria, dejó un saldo provisional de al menos 11 personas fallecidas y 48 heridas. De acuerdo con el reporte oficial del viceministro del Interior, Kaloyan Kaloyanov, diez de las víctimas murieron de forma instantánea en la calzada, mientras que una más falleció horas después en un centro asistencial. El siniestro involucró a un total de 86 autos en dos colisiones masivas en cadena ocurridas de forma casi simultánea en ambos sentidos de la autovía: 63 rodados implicados en la mano hacia Burgas y 23 en la vía con dirección a la capital, Sofía.

Según las investigaciones preliminares expuestas por el secretario general en funciones del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, el desencadenante principal de la tragedia fue una repentina y espesa niebla que redujo la visibilidad de los conductores de 80 a tan solo 10 metros en cuestión de segundos. El primer choque se originó en la mano hacia Burgas —donde se concentraron la totalidad de las víctimas fatales— cuando un camión le cortó el paso a un micro de pasajeros, desencadenando una reacción en cadena con un transporte de trigo y un automóvil particular que impactó por alcance.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, quien confirmó las cifras durante una conferencia junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ordenó un amplio operativo de emergencia que incluyó la movilización de efectivos militares y el envío de aviones de transporte gubernamentales para evacuar a los heridos en estado crítico hacia unidades de cuidados intensivos en Sofía. En tanto, el gobernador de la región de Yambol, Georgi Chalakov, dispuso el cierre total de la circulación en la autopista mientras las brigadas de rescate iniciaban las maniobras más complejas para remover los vehículos apilados.