Un video reveló cómo fue el brutal accidente de ala delta ocurrido en Río de Janeiro, en el sureste de Brasil, en el que murieron un turista argentino y el instructor que lo acompañaba. Las imágenes, registradas por cámaras instaladas en el propio planeador y en la playa de São Conrado, permitieron reconstruir los últimos instantes del vuelo y la maniobra que terminó con el impacto contra una estructura de hormigón.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años. El joven argentino había llegado a Río de Janeiro el domingo anterior junto a un grupo de amigos y realizaba su primer vuelo en esta modalidad.

Según los registros difundidos, el ala delta había despegado desde la rampa de Pedra Bonita y se encontraba en la aproximación final a la zona de aterrizaje. Durante la maniobra, el instructor realizó un giro a baja altura hacia el mar. El aparato se inclinó y una de sus puntas rozó la arena antes de impactar contra un muro de hormigón que separa el paseo costero de la playa.

Tras el choque, los equipos de emergencia asistieron a los dos ocupantes y los trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos llegaron en estado crítico, pero fallecieron poco después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El accidente ocurrió en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, durante la maniobra de aterrizaje del ala delta.

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente. Entre las hipótesis se analiza un posible error de cálculo durante la maniobra de aterrizaje. El equipo utilizado será sometido a peritajes y los investigadores también toman declaraciones a testigos para reconstruir las circunstancias de la tragedia.