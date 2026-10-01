Estados Unidos llamó a Argentina y Reino Unido a desescalar la tensión por las Islas Malvinas y evitó anticipar una eventual intervención militar ante un conflicto entre ambos países. La posición fue expresada por Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, durante una entrevista con el medio británico GB News.

El diplomático fue consultado sobre qué haría la administración de Donald Trump frente a una posible confrontación armada. Waltz respondió que una decisión de ese tipo correspondería al presidente estadounidense, pero remarcó que Washington buscaría reducir la tensión antes de llegar a ese escenario.

“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, afirmó el representante estadounidense ante la ONU. De esta manera, planteó la búsqueda de una salida que evite una escalada del conflicto.

Waltz también se refirió a los vínculos que Estados Unidos mantiene con los dos países. Definió a Argentina como “una gran amiga de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, destacó la histórica “relación especial” entre Washington y el Reino Unido.

Waltz dejó en manos de Trump una eventual ayuda militar

La posibilidad de que Estados Unidos brinde asistencia militar fue otro de los puntos de la entrevista. Waltz evitó anticipar una decisión y señaló que cualquier definición sobre ese tipo de apoyo quedaría en manos de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump.

“Esa es una decisión del comandante en jefe”, respondió al ser consultado sobre la postura que adoptaría Washington ante una eventual confrontación. Luego insistió en que la prioridad sería intentar reducir la tensión antes de llegar a una situación de mayor gravedad.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump se refiriera al conflicto por Malvinas a fines de agosto. En aquella oportunidad, el presidente estadounidense señaló que estaba evaluando “cada posición”, aunque no anunció un cambio en la política de Estados Unidos sobre la disputa.

El propio Waltz también puso en duda la capacidad del Reino Unido para desplegar fuerzas militares a una distancia tan grande en caso de una confrontación. Sin embargo, sus declaraciones no incluyeron el anuncio de una modificación de la posición estadounidense.

Reino Unido ratificó su postura sobre las islas

La posición británica había sido expresada el 22 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, sostuvo que su país mantendría su postura frente a cualquier amenaza.

“Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza”, afirmó Burnham durante su intervención. También defendió el derecho de los habitantes de las isleños a la autodeterminación y a continuar siendo británicos.

Así, mientras Londres mantiene su posición sobre las islas, Washington puso el foco en evitar una escalada entre Argentina y Reino Unido. Por ahora, Estados Unidos no anunció cambios en su política ni definió un eventual respaldo militar ante una crisis vinculada con Malvinas.