El capitán indio Smit Machchhar, comandante del vuelo FZ1073 de Flydubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, ofreció sus primeras declaraciones públicas desde un centro médico en Abu Dabi tras ser derivado desde la localidad de Tabuk. Durante una comunicación por videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, el aviador detalló la secuencia de la agresión sufrida a manos de su copiloto de nacionalidad omaní, señalando que accionó el mecanismo de apertura de la cabina en medio del forcejeo al percibir la pérdida de sustentación de la aeronave: "Estaba luchando por mi vida. Me di cuenta de que, si no demostraba valentía, morirían 170 pasajeros".

El relato del piloto —quien cuenta con 17 años de trayectoria en la aviación comercial y 11 como comandante de vuelo— precisó que, aun herido por la navaja utilizada por el atacante, logró desbloquear el acceso blindado para permitir el ingreso de la tripulación y los pasajeros que redujeron al agresor. Durante la conversación, el primer ministro Modi destacó el temple, la velocidad de respuesta y el valor demostrado por Machchhar, afirmando que su accionar llena de orgullo a toda la nación asiática. Las palabras de reconocimiento del líder indio se suman a las expresiones formuladas en las últimas horas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó formalmente al capitán como "un verdadero héroe".

Machchhar evoluciona de manera favorable en el hospital emiratí de Abu Dabi, donde permanece bajo monitoreo médico continuo debido a las lesiones recibidas en la parte superior del cuerpo. Mientras tanto, las autoridades de la aviación civil de India, los Emiratos Árabes Unidos e Israel continúan coordinando las diligencias probatorias del caso y la recolección de testimonios directos para incorporarlos al expediente penal internacional que investiga el intento de derribo de la aeronave.