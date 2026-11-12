Una masiva evacuación de miles de alumnos y docentes se registró en cientos de colegios de Italia, luego de que alrededor de 300 establecimientos educativos de ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Bolonia recibieran correos electrónicos con amenazas de bomba. Tras recibir las alertas, las fuerzas de seguridad desplegaron unidades especializadas con perros detectores de explosivos y equipos de artificieros para inspeccionar exhaustivamente los edificios afectados.

Hasta el momento no se ha hallado ningún artefacto explosivo y las autoridades consideran improbable que exista un peligro real para la comunidad educativa. El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, señaló que el contenido de los mensajes analizados apunta a una acción deliberada de desestabilización o a un ciberataque destinado a generar caos antes que a un riesgo concreto. La policía judicial mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de los envíos masivos de correos y determinar si guardan conexión con incidentes recientes en el continente.

La situación de alarma se extendió también al Reino Unido, donde cientos de escuelas en Irlanda del Norte y Escocia recibieron mensajes de tenor similar que motivaron medidas preventivas y evacuaciones parciales, a pesar de que las autoridades británicas estiman que se trata de avisos falsos. Estos episodios se suman a una reciente cadena de alertas apócrifas que en las últimas semanas afectaron a vuelos comerciales, medios de comunicación —como la televisión pública irlandesa RTÉ— e infraestructuras críticas en distintos puntos de Europa, encendiendo las sospechas sobre una posible campaña coordinada de alteración del orden público.