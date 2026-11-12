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Europa

Cientos de escuelas evacuadas en Italia tras una masiva oleada de falsas amenazas de bomba

El ministro de Educació descartó riesgos reales tras las inspecciones de los artificieros en unos 300 centros educativos, en un episodio que se suma a alertas similares registradas en el Reino Unido.

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Por Redacción Internacionales
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 11:03
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Hasta el momento no se ha hallado ningún artefacto explosivo

Una masiva evacuación de miles de alumnos y docentes se registró en cientos de colegios de Italia, luego de que alrededor de 300 establecimientos educativos de ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Bolonia recibieran correos electrónicos con amenazas de bomba. Tras recibir las alertas, las fuerzas de seguridad desplegaron unidades especializadas con perros detectores de explosivos y equipos de artificieros para inspeccionar exhaustivamente los edificios afectados.

Hasta el momento no se ha hallado ningún artefacto explosivo y las autoridades consideran improbable que exista un peligro real para la comunidad educativa. El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, señaló que el contenido de los mensajes analizados apunta a una acción deliberada de desestabilización o a un ciberataque destinado a generar caos antes que a un riesgo concreto. La policía judicial mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de los envíos masivos de correos y determinar si guardan conexión con incidentes recientes en el continente.

La situación de alarma se extendió también al Reino Unido, donde cientos de escuelas en Irlanda del Norte y Escocia recibieron mensajes de tenor similar que motivaron medidas preventivas y evacuaciones parciales, a pesar de que las autoridades británicas estiman que se trata de avisos falsos. Estos episodios se suman a una reciente cadena de alertas apócrifas que en las últimas semanas afectaron a vuelos comerciales, medios de comunicación —como la televisión pública irlandesa RTÉ— e infraestructuras críticas en distintos puntos de Europa, encendiendo las sospechas sobre una posible campaña coordinada de alteración del orden público.

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