Una nueva y coordinada serie de falsas alarmas de bomba desató la alerta máxima en el espacio aéreo europeo, obligando a desviar más de una docena de aviones de pasajeros y activar protocolos de interceptación militar.

La emergencia abarcó rutas comerciales clave con destinos como Roma, Sofía, Varsovia y Viena, procedentes de aeropuertos en Madrid, Copenhague, Dublín, Helsinki y Milán. En varios de los incidentes, cazas de combate de las fuerzas aéreas de Francia e Italia despegaron para escoltar a los aviones de líneas como Aer Lingus, Wizz Air, Finnair y SAS hacia aterrizajes de emergencia en bases militares y terminales secundarias.

Entre los episodios de mayor tensión, un Airbus A320 de la compañía irlandesa Aer Lingus que cubría el trayecto Dublín-Roma debió modificar bruscamente su ruta y aterrizar en la base militar francesa de Évreux-Fauville bajo la custodia de un caza Rafale. Del mismo modo, un vuelo de Wizz Air con origen en Milán Malpensa y destino a Varsovia fue redirigido a la capital austriaca, mientras aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Fiumicino y en las terminales búlgaras de Sofía y Plovdiv fueron aisladas en pista para el desembarco preventivo de los pasajeros y la intervención de escuadrones de artificieros.

Las primeras pesquisas conducidas por la Policía Postal y las autoridades aeroportuarias de Italia centran las investigaciones en una serie de correos electrónicos anónimos redactados en idioma italiano, cuyo encabezado advertía sobre un "señalamiento de amenaza".

Si bien las inspecciones minuciosas en los fuselajes y en los equipajes no detectaron la presencia de explosivos ni objetos peligrosos en ninguno de los aparatos inspeccionados, los organismos de aviación civil de la región dispusieron un refuerzo generalizado de las medidas de seguridad ante la reiteración de estas maniobras de intimidación publicitaria registradas a lo largo de la semana.