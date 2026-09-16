El colapso de un edificio residencial de seis plantas en la Franja de Gaza dejó al menos 20 personas muertas y alrededor de 60 desaparecidas en la madrugada de este miércoles. El inmueble, ubicado en la calle Al Sinaa de la ciudad de Gaza, albergaba a familias desplazadas. Había sido dañado previamente por ataques israelíes.

Según los datos del hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños. Otras 14 personas resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe.

Un edificio que estaba en ruinas

El inmueble había sido "objetivo directo" durante la guerra. Los bombardeos comprometieron su integridad estructural y provocaron su colapso. Antes del derrumbe, solo quedaba el esqueleto del edificio, sin ventanas. Las familias desplazadas cubrían los huecos con plásticos y cartones para poder vivir allí.

Colapso de edificio en Gaza deja al menos 20 muertos y 60 desaparecidos

Las autoridades habían advertido a los habitantes sobre el peligro de derrumbe. Sin embargo, muchos asumieron el riesgo por falta de alternativas. No había tiendas de campaña ni viviendas disponibles.

Rescate con recursos insuficientes

Los equipos de rescate trabajan con solo tres excavadoras en toda la Franja de Gaza. Según fuentes de Defensa Civil, son las únicas máquinas existentes debido a las dificultades que impone Israel para la entrada de material.

El derrumbe ocurrió sobre las 2 de la mañana. Pero las máquinas no llegaron al lugar hasta las 8:30, porque estaban en zonas alejadas del centro de Gaza. Además, cada dos horas deben hacer pausas por la escasez de aceite de motor.

Las labores de búsqueda continúan. Pero las fuentes indicaron que no tienen esperanza de encontrar más supervivientes. Desde hace horas no consiguen escuchar voces bajo los escombros.

Una crisis humanitaria que se profundiza

El portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal, advirtió que hay cerca de 2.000 edificios en condiciones similares en zonas habitadas de Gaza. "Todos ellos están llenos de ciudadanos", alertó.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en edificios dañados. Según la ONU, los desplazados suman 1,7 millones de personas de una población de unos 2 millones.

La oficina de prensa del gobierno gazatí responsabilizó a Israel y a la comunidad internacional por la catástrofe. Señaló los retrasos en la reconstrucción prometida del territorio.