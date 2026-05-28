El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló, en un acto público, que ordenó al ejército expandir el control militar sobre Gaza del 60% al 70% del territorio, lo que violaría los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre de 2025, que estipula una presencia israelí de aproximadamente el 52% de la Franja. El anuncio fue hecho con llamativa informalidad: cuando Netanyahu preguntó al público cuál debería ser el siguiente objetivo y alguien respondió "¡100 por ciento!", el primer ministro respondió entre risas "vayamos en orden, primero 70%, comenzando con eso".

Netanyahu agregó: "Aplastaremos con fuerza a Hamás por todas partes" y que Israel aún tiene pendiente "aplastar a Hezbolá". Esto deja abierta la puerta a una reconquista total de la Franja similar a la que ocurrió entre 1967 y la retirada de 2005 ordenada por Ariel Sharón.

La expansión territorial ya estaba en marcha antes del anuncio oficial. Según el análisis de imágenes satelitales, Israel controla actualmente alrededor del 65% de Gaza, tras mover primero los bloques de cemento que marcaban la Línea Amarilla —la frontera interna establecida en el acuerdo— y luego ampliar una segunda zona restringida marcada en naranja.

Esta maniobra fue recibida con silencio por la Junta de la Paz presidida por Donald Trump, que se ha centrado en exigir a Hamás que acepte desarmarse. Casi toda la población de Gaza —más de dos millones de personas— sobrevive hacinada en el 30% restante del territorio que aún controla Hamás, en condiciones que organismos humanitarios describen como de catástrofe. En las últimas 48 horas, los bombardeos israelíes dejaron 22 muertos, y el ejército también informó haber eliminado en Jan Yunis a Ihab Khrizim, jefe de una red central de transferencia de fondos de Hamás.

La escalada de Netanyahu en Gaza se produce en paralelo a la estrategia de descabezamiento sistemático de la cúpula de Hamás: en las últimas dos semanas, Israel eliminó a Izz al Din Al Haddad y a su sucesor Mohamed Odeh —el cuarto jefe de las Brigadas Al Qassam abatido en dos años y medio— junto a la esposa e hijos de este último. Hamás, por su parte, rechaza desarmarse sin garantías concretas de la creación de un Estado palestino, horizonte que Netanyahu descarta de plano, y acusa a Israel de incumplir sus compromisos previos bajo la tregua. El acuerdo de octubre existe cada vez más como una formalidad jurídica que como una realidad sobre el terreno, mientras Netanyahu avanza metódicamente hacia una reconquista que parece inevitable.