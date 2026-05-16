El Ejército de Israel y el Shin Bet confirmaron la eliminación de Izz al Din Al Haddad, el comandante que encabezaba la estructura armada del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza y quien era considerado uno de los últimos exponentes de la vieja guardia de la organización. El operativo fue un bombardeo de precisión ejecutado el viernes por la noche en el barrio de Rimal, que derribó el refugio donde se encontraba el líder militar. En el ataque también murieron su esposa y su hija, cuyos cuerpos fueron velados este sábado en una mezquita de la ciudad de Gaza. El saldo total del bombardeo fue de siete víctimas fatales.

Al Haddad había asumido la dirección de las Brigadas Al Qassam tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025 y se encontraba, según informes de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, en plena campaña para reorganizar los cuadros de combate y planificar nuevas ofensivas. Su eliminación representa un golpe crítico a los esfuerzos de Hamás por reconstruir su capacidad militar en un momento en que la organización busca recuperar estructura y cohesión tras meses de presión sostenida. Israel viene ejecutando ataques selectivos de alto impacto contra la cúpula de Hamás desde la muerte de Yahya Sinwar, en una estrategia que apunta a descabezar sistemáticamente el mando de la organización.

El operativo se produce en un contexto de alta tensión: la Franja de Gaza mantiene formalmente un alto el fuego desde octubre de 2025, pero la tregua no ha frenado las incursiones aéreas israelíes contra objetivos que Tel Aviv considera estratégicos. Desde el inicio de ese período de cese al fuego se registraron más de 850 muertes, lo que pone en evidencia la fragilidad de una tregua que Israel aplica de manera selectiva. La baja de Al Haddad marca un nuevo punto de inflexión que debilita severamente la capacidad de reagrupamiento de las milicias palestinas, aunque la historia reciente del conflicto sugiere que Hamás tiene probada capacidad para reconstituir su mando incluso bajo las condiciones más adversas.