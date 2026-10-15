El presidente Javier Milei ratificó los lineamientos de su gestión económica y vaticinó que su espacio político se consagrará en los comicios legislativos y presidenciales de 2027, al disertar ante empresarios y referentes institucionales en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington. En el tramo central de su exposición, el mandatario sostuvo que la sociedad argentina transita una etapa de transición entre "el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina", afirmando que una amplia mayoría de la ciudadanía ha decidido no regresar a las políticas del pasado. "Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y el país volverá a transitar el camino de la grandeza", enfatizó ante el auditorio norteamericano.

Durante su presentación, el jefe de Estado hizo hincapié en la magnitud del recorte fiscal ejecutado por su administración, al que cifró en 15 puntos del Producto Bruto Interno, y remarcó los avances en materia de estabilización macroeconómica. "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie, y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30 % en minoristas y al 20 % en mayoristas", aseguró, al tiempo que calificó el proceso de saneamiento financiero como una gestación inédita: "En treinta meses estamos reparando los daños de cien años y eso sí entra en la categoría de un milagro".

En otro pasaje de su discurso en suelo estadounidense, el titular del Ejecutivo nacional reflexionó sobre el rol político de su administración y aseguró que el Gobierno no se limita exclusivamente a gestionar y competir en procesos electorales, sino que mantiene un compromiso doctrinario con la defensa de las ideas de la libertad. La exposición del mandatario en el influyente foro empresario norteamericano se inscribe en su agenda oficial de contactos internacionales orientada a consolidar vínculos financieros, captar inversiones extranjeras directas y explicar los alcances de la reestructuración económica en marcha.