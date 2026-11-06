El Congreso de Paraguay destituyó por unanimidad al presidente Santiago Peña Palacios. La resolución se tomó este viernes 6 de octubre tras el escándalo desatado por la intevención y quiebra de la entidad Ueno Bank.

Santiago Peña Palacios fue destituido por el Congreso Nacional de Paraguay este viernes 6 de noviembre tras un proceso de juicio político por el caso Ueno Bank. De esta manera, se convierte en el segundo mandatario de ese país - junto a Fernando Lugo- en ser removido de su cargo por esta vía institucional.

El proceso de juicio político que determinó la salida de Santiago Peña de la presidencia de Paraguay

Luego de que el Congreso de Paragua le negara la renuncia y tras un proceso de juicio político que había comenzado este jueves, Peña fue destituido casi por la totalidad de la Cámara de Diputados y de 44 miembros del Senado.

A diferencia del caso de Lugo, donde la votación había sido más dividida, en este caso primo la unicidad de criterio. Según publica el medio paraguayo ABC Diario, este dato resulta paradójico dado que Peña había llegado al poder con un fuerte respaldo y contaba con mayoría propia en ambas cámaras.

Le habían rechazado y le quedaban 20 meses de mandato

Peña fue el presidente de Paraguay al que le rechazaron la renuncia. Esto responde a que desde la oposición consideraban que el ahora exmandatario no merecía tener el título honorario de senador vitalicio ni ostentar los fueros de cara a un eventual proceso penal por el escándalo del Ueno Bank, que precipitó su salida del poder.

El presidente de Paraguay cerró así un clico de tres años, tres meses y escasos 19 días. Había jurado el 15 de agosto de 2023 y fue destuido cuando aún le quedaba un año y ocho meses de mandato constitucional.