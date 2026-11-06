La crisis financiera que sacude a Paraguay trascendió el ámbito económico y llegó también al mundo del deporte. En medio de la incertidumbre que provocó el cierre de Ueno Bank, una de las entidades con mayor cantidad de clientes del país, Michelle Peters, esposa del futbolista Tim Payne, compartió una serie de mensajes en Instagram y dejó en evidencia cuánto la movilizó la situación que atraviesan miles de familias.

La fotógrafa, que reside en Asunción junto al defensor de Olimpia y su pequeño hijo Brooklyn, decidió expresarse públicamente luego de conocer algunos testimonios de personas que quedaron envueltas en la crisis bancaria. Aunque reconoció que todavía está adaptándose a la realidad paraguaya, no ocultó la angustia que le generaron las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.

“Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón”, escribió Michelle Peters, en una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La familia de Tim Payne habló en medio de la crisis

Lejos de quedarse únicamente con esa reflexión, la pareja de Tim Payne profundizó su preocupación por las consecuencias que puede tener el conflicto para quienes depositaron sus ahorros en la entidad. “Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo. Fuerza Paraguay”, agregó.

Además, Peters compartió otro mensaje en el que apuntó contra la circulación de información falsa y pidió responsabilidad frente a los rumores que comenzaron a multiplicarse. “Cuidado con las fake news, con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico”, advirtió. También explicó que los retiros masivos motivados por el miedo pueden terminar perjudicando a entidades que funcionan normalmente.

El episodio tomó mayor repercusión porque Olimpia, al igual que Cerro Porteño y distintas estructuras deportivas, mantenía vínculos financieros con Ueno Bank. La situación también alcanzó a integrantes de la selección paraguaya, cuyo capitán, Gustavo Gómez, encabezó un comunicado junto a otros futbolistas para reclamar respuestas y transparencia ante lo sucedido.

La familia de Tim Payne habló en medio de la crisis

Mientras tanto, Tim Payne atraviesa una etapa particular de su carrera. El defensor neozelandés llegó a Olimpia después de convertirse en uno de los futbolistas más virales del Mundial 2026. Su popularidad explotó gracias a una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnici, conocido como Elscarso, que impulsó a miles de usuarios a seguirlo en Instagram.

Desde entonces, su vida cambió considerablemente: pasó de tener menos de cinco mil seguidores a superar los cinco millones y desembarcó en el fútbol sudamericano. Ahora, instalado en Paraguay junto a Michelle Peters y su hijo Brooklyn, el jugador quedó indirectamente vinculado a un escenario de profunda incertidumbre. Su esposa, por su parte, eligió utilizar su exposición para visibilizar la preocupación de quienes hoy esperan recuperar la tranquilidad y acceder al dinero que tanto esfuerzo les costó conseguir.