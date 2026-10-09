El aluvión que golpeó sectores residenciales de Santiago de Chile dejó al menos seis personas fallecidas y un escenario de destrucción, con calles cubiertas de barro, viviendas inundadas y vehículos desplazados por la fuerza de la corriente. Las intensas lluvias registradas en pocas horas en la zona central del país desencadenaron una emergencia que movilizó a bomberos, equipos de rescate y autoridades.

Entre las escenas que reflejaron la dimensión del desastre hubo personas que quedaron aisladas dentro de sus casas, familias que no podían abandonar edificios rodeados por el barro y automóviles arrastrados durante largas distancias. También se conoció el caso de un hombre que quedó atrapado sobre el techo de un camión y consiguió ponerse a salvo al trepar a un árbol.

Ante la gravedad de la situación, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la capital, para disponer de recursos destinados a enfrentar la emergencia.

De la caja del camión, a un árbol: la proeza de un hombre para salvarse en medio del aluvión en Santiago de Chile - Foto: Captura de Video

El dramático rescate de un hombre que se salvó al trepar a un árbol

Una de las imágenes más impactantes del aluvión fue la de un hombre que quedó atrapado sobre el techo de un camión en medio de la corriente de barro. Ante el avance del agua y los sedimentos, buscó una salida y logró trepar a un árbol para ponerse a salvo.

El episodio, registrado en imágenes difundidas por medios chilenos, expuso el peligro que enfrentaron quienes quedaron sorprendidos por la fuerza del fenómeno. En esas condiciones, la corriente arrastraba vehículos y piedras, mientras las calles se convertían en cauces difíciles de atravesar.

La escena se sumó a otros testimonios e imágenes de personas que debieron esperar la llegada de los rescatistas, sin poder abandonar por sus propios medios los lugares en los que habían quedado atrapadas.

Sentado arriba del techo del auto: así contemplaba un vecino del área metropolitana de Santiago el panorama tras el aluvión

Aluvión en Santiago de Chile: familias quedaron atrapadas y hubo rescates en viviendas

Los equipos de emergencia trabajaron para asistir a personas aisladas en viviendas, vehículos y edificios afectados por el ingreso del barro. Algunas familias no podían salir de sus casas debido a la acumulación de sedimentos y a las dificultades para acceder a las calles.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó que los rescatistas asistieron a personas atrapadas en automóviles y viviendas invadidas por el barro. También hubo operativos en universidades y otros recintos de difícil acceso.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, confirmó que había numerosas viviendas inundadas y señaló que los equipos municipales trabajaban para llegar hasta las personas que necesitaban ayuda.

La emergencia también dejó imágenes de vehículos cubiertos de barro y de un ómnibus atrapado entre piedras y sedimentos. En otro episodio, personas consiguieron salir de un automóvil que había sido arrastrado aproximadamente dos kilómetros por la corriente.

Seis muertos y un operativo para determinar si hay más víctimas

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el aluvión había dejado al menos seis personas fallecidas. Mientras avanzaban las tareas de asistencia, las autoridades continuaban recopilando información para establecer si había más personas afectadas.

La magnitud de los daños obligó a coordinar los trabajos de los distintos equipos de emergencia, tanto para rescatar a quienes permanecían aislados como para evaluar las consecuencias del fenómeno en las zonas residenciales.

La declaración de zona de catástrofe en Las Condes buscó facilitar la disponibilidad de recursos para hacer frente a la situación. La prioridad era llegar a los sectores más comprometidos, asistir a las familias y determinar el alcance de los daños materiales y humanos.

Qué provocó el aluvión en Santiago: lluvias intensas en poco tiempo

La emergencia se desencadenó tras el paso de una línea de tormentas que avanzó de norte a sur por la Región Metropolitana. La meteoróloga chilena Allison Göhler explicó a medios locales que las precipitaciones se concentraron en un período breve y que en algunas estaciones se registraron alrededor de 10 milímetros de lluvia en apenas media hora.

La intensidad de las precipitaciones, sumada a las características del terreno precordillerano, contribuyó a que el agua y los sedimentos descendieran hacia sectores residenciales ubicados en las laderas de los Andes.

El agroclimatólogo y profesor de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, señaló que Chile venía siendo afectado por episodios de lluvias intensas en períodos cortos, asociados a ríos atmosféricos, que provocaron impactos en distintas regiones del país.

El fenómeno volvió a poner en primer plano los riesgos que representan las precipitaciones concentradas en zonas de montaña y precordillera, donde el agua puede movilizar barro, piedras y otros materiales hacia áreas habitadas.

Las Condes, entre las zonas más afectadas por el barro y los daños

El aluvión impactó sectores residenciales de la comuna de Las Condes, en el este de la capital chilena. De acuerdo con la información difundida durante la emergencia, el área afectada alcanzó unas 200 hectáreas.

Las calles quedaron cubiertas de sedimentos y numerosos vehículos terminaron desplazados de sus posiciones originales. En algunos puntos, la acumulación de barro y piedras dificultó el tránsito y el acceso de los equipos de rescate.

La situación también afectó a viviendas y espacios de uso público, mientras las autoridades trabajaban para asistir a los damnificados y evaluar los daños.

La combinación de lluvias intensas, escurrimientos desde la precordillera y sectores habitados en las laderas convirtió el episodio en una emergencia de gran magnitud para la capital chilena.