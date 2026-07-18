Cuatro muertos y miles de evacuados por los intensos temporales de lluvias que azotan a Chile

Cuatro personas murieron, miles fueron evacuadas y se registraron cuantiosos daños de infraestructura a raíz de los intensos temporales que azotan desde hace varios a días a distintas regiones de Chile. Valparaíso, en la zona central del país vecino, es una de las zonas más afectadas.

Alerta rojo y 10 regiones en vilo

La situación, de extrema gravedad, obligó a las autoridades a declarar el alerta rojo en Valparaíso, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, ante el riesgo de aluviones y derrumbes. Asimismo, fueron evacuados los vecinos de dos localidades cercanas, Marga Marga y Quilpué.

En tanto, diez de las 16 regiones del país continúan en estado de alerta, debido a las inundaciones, desbordes de ríos, marejadas, cortes de energía eléctrica -con más de 400.000 habitantes sin servicio-, y fuertes ráfagas de viento que este sábado alcanzaron los 160 kilómetros por hora.

De acuerdo con las autoridades chilenas, se reportaron daños de distinto nivel en más de 800 viviendas, mientras que un centenar quedó destruido o con graves daños. Además, más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo -al norte del país- debido al deterioro de caminos, como consecuencia de la crecida.

En Santiago, además, vecinos del barrio Talagante -cerca del río Mapocho- también debieron dejar sus hogares ante el aumento de su caudal, que en las próximas horas podría causar inundaciones.

El pronóstico, por su parte, no es muy alentador: se esperan más lluvias para las próximas horas, debido a un sistema frontal que se concentró en gran parte del país. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) extendió el alerta vigente a todas las regiones afectadas.