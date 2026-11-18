El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó al polo tecnológico chino de Shenzhen procedente de Filipinas, donde fue recibido con un inusual y cálido gesto protocolario por su par chino, Xi Jinping, al pie de la escalerilla del Air Force One.

En reciprocidad por el trato recibido durante su visita de Estado a Washington en septiembre, Xi acudió personalmente a la pista del aeropuerto para estrechar la mano y abrazar al mandatario republicano, instando a mantener un intercambio profundo basado en el respeto mutuo para consolidar una relación bilateral constructiva y estratégicamente estable en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La escala constituye el punto culminante de la primera gira internacional de Trump tras la derrota de su partido en las elecciones legislativas de medio término y tiene como plato fuerte la histórica cumbre trilateral que sostendrá este jueves junto a Xi Jinping y al presidente ruso, Vladímir Putin.

Con una agenda atravesada por el desarme nuclear, el conflicto bélico en Irán, la guerra en Ucrania y la prórroga de la tregua comercial que expira en enero próximo —además de la posibilidad latente de un contacto paralelo con el líder norcoreano Kim Jong-un—, la reunión despertó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945 y generó fuertes recelos tanto en Kiev como en las capitales europeas por la eventual discusión de esferas de influencia sin participación de sus representantes.

Previo a su desembarco en territorio chino, Trump inició su itinerario asiático en Manila, donde participó de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y encabezó su primera reunión con el grupo de seguridad Quad junto a los primeros ministros de India, Narendra Modi; Australia, Anthony Albanese; y Japón, Sanae Takaichi.

En esa instancia, los cuatro mandatarios sellaron acuerdos estratégicos para blindar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras frente a posibles coerciones extranjeras, al tiempo que anunciaron ejercicios militares conjuntos para el año próximo y un plan de cooperación financiera destinado a liderar el desarrollo de la inteligencia artificial.