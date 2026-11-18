Una investigación periodística basada en millones de documentos filtrados puso bajo la lupa las operaciones de Deutsche Bank con clientes de alto riesgo. Entre ellos aparecen el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, el presidente estadounidense Donald Trump y varios oligarcas rusos.

El Gobierno alemán reclamó explicaciones y exigió a la entidad una "transparencia total" sobre sus controles internos. La mayor filtración bancaria conocida hasta la fecha a nivel mundial provocó el hundimiento de las acciones del Deutsche Bank en la bolsa de Fráncfort.

La investigación "Inside Deutsche Bank"

Tras analizar más de 15 millones de correos electrónicos, informes, presentaciones, anotaciones de calendario y listas de clientes, un consorcio internacional de medios reveló que Deutsche Bank "ignoró en repetidas ocasiones las advertencias internas" con el fin de mantener negocios problemáticos o captar nuevos clientes.

En la investigación, titulada "Inside Deutsche Bank", participaron más de 200 periodistas de medios como el semanario alemán Der Spiegel, la cadena pública ZDF, The New York Times, Financial Times y eldiario.es, entre otros.

Los datos fueron proporcionados por dos denunciantes cuya identidad permanece oculta y se distribuyeron a más de 50 medios de todo el mundo.

La reacción del Gobierno alemán

El ministro de Hacienda y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, afirmó que la entidad tiene la responsabilidad de explicar con "total transparencia" cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro.

Klingbeil también señaló que ahora es responsabilidad de los reguladores independientes y de las autoridades policiales investigar el asunto. Agregó que donde haya relevancia penal, los organismos de investigación evaluarán los hallazgos de la filtración.

El impacto en la bolsa

Las acciones de Deutsche Bank cayeron hasta un 6,2% en la Bolsa de Fráncfort tras conocerse la publicación, hasta situarse en torno a los 30,88 euros. La entidad fue el mayor perdedor del índice DAX en la jornada.

La reacción del mercado reflejó la incertidumbre sobre las posibles consecuencias regulatorias y reputacionales que podría enfrentar el banco. Analistas citados por medios alemanes señalaron que el daño reputacional era el principal riesgo inmediato, aunque no descartaron posibles efectos financieros si la investigación deriva en nuevas sanciones.

La respuesta del Deutsche Bank

Deutsche Bank emitió un comunicado en el que sostuvo que los hechos señalados "se remontan a muchos años atrás, en algunos casos a dos décadas". La entidad aseguró que revisó esos casos en su momento y que colaboró estrechamente con las autoridades reguladoras.

El banco también destacó que, bajo el liderazgo de su CEO Christian Sewing, atravesó una "transformación fundamental". Entre 2019 y 2025 invirtió 7.000 millones de euros para reforzar sus mecanismos de control y aseguró que hoy es "un banco diferente", con beneficios récord en 2025 y avances en materia de cumplimiento normativo.

El vínculo con Epstein

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la relación del banco con Jeffrey Epstein. Según los documentos filtrados, Deutsche Bank procesó transacciones sospechosas por valor de casi 582 millones de dólares vinculadas a Epstein o a sus empresas, una cifra muy superior a los 250 millones que se conocían hasta ahora.

Los archivos también indican que el banco mantuvo la relación comercial con Epstein incluso después de su condena por delitos sexuales, y que habría detectado operaciones sospechosas sin actuar en consecuencia.

Los vínculos con Trump y los oligarcas rusos

La filtración también involucra a Donald Trump. Según los documentos, un empleado del banco transmitió por error en 2017 documentos fiscales relativos a 1.586 cuentas, tres de ellas vinculadas al entonces empresario y hoy presidente de Estados Unidos. El banco se habría preguntado, tras su elección en 2016, por los riesgos reputacionales de la relación, cuando Trump le debía unos 331 millones de dólares.

En cuanto a los oligarcas rusos, los documentos muestran que Deutsche Bank buscó expandir su negocio en Rusia antes de la invasión de Ucrania de 2022, pese a las advertencias internas sobre riesgos regulatorios y de blanqueo de capitales. El propio Sewing habría participado en el grupo de trabajo que diseñó esa estrategia.

El contexto de las sanciones previas

La investigación se conoce en un contexto en el que Deutsche Bank ya acumulaba un historial de sanciones multimillonarias. Entre ellas se destacan los 7.200 millones de dólares pagados en 2017 para cerrar el caso de las hipotecas subprime y los cerca de 2.500 millones abonados en 2015 por la manipulación del tipo interbancario Libor.

Pese a esos antecedentes, los documentos filtrados muestran que el banco siguió operando con clientes y gestionando flujos financieros de riesgo, lo que reavivó las críticas sobre la eficacia de sus controles internos.