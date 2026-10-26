La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de "show" el sorpresivo retorno al país de la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, argumentando que la referente pudo haber ingresado formalmente "por un aeropuerto" como el resto de los ciudadanos. Durante una rueda de prensa, la mandataria interina defendió que el proceso de diálogo político impulsado por su gestión constituye la vía para la participación institucional y sostuvo que la Ley de Amnistía ha permitido el regreso de diversas figuras públicas en favor de la "convivencia pacífica", enfatizando que la política es un asunto serio que afecta directamente a la población.

En la misma línea se expresó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien afirmó que no le "espanta" la reaparición de Machado e insistió en que en Venezuela "no hay persecuciones para nadie", apelando a una cita histórica de Simón Bolívar para minimizar el impacto político del acontecimiento. Pese a la postura del oficialismo, el reingreso de la dirigenta desató una masiva movilización popular a lo largo del trayecto de 400 kilómetros entre Barquisimeto y Caracas, reubicando a la líder antichavista en el centro de la escena política en pleno desarrollo de las conversaciones intervenezolanas respaldadas por Estados Unidos.

Ante el nuevo escenario, la vocera de Machado, Claudia Macero, confirmó formalmente la disposición de la dirigente a reunirse cara a cara con Delcy Rodríguez y con los actores institucionales necesarios para avanzar en un acuerdo de cara a la ciudadanía. Desde el entorno de la opositora recalcaron que no existe un proceso de transición ni un horizonte electoral creíble que prescinda de su representación política, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó el retorno directo de Machado a los avances del proceso de reconciliación y transición democrática en la nación sudamericana.