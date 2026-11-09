Una tragedia vial se registró en el municipio de Barra Mansa, ubicado en el estado brasileño de Río de Janeiro, donde diez personas perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban volcara y se precipitara a un lago. El siniestro ocurrió durante la madrugada en la localidad rural de Ataulfo de Paiva, a metros de la carretera RJ-155 que conecta dicho distrito con la ciudad costera de Angra dos Reis. Las víctimas fatales recuperadas del interior del rodado corresponden a dos hombres, cuatro mujeres y cuatro menores de edad, entre ellos una bebé, una niña y dos niños.

El automóvil involucrado, una camioneta Chevrolet Captiva, fue hallado volcado y completamente sumergido por un transeúnte que transitaba por la zona, quien dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Tras la alerta recibida, brigadistas del Cuerpo de Bomberos se desplegaron en el lugar del accidente para realizar las maniobras de extracción y trasladar los diez cuerpos hacia la sede del Instituto Médico Legal en Volta Redonda para los exámenes forenses y la identificación oficial.

La Policía Civil inició las diligencias periciales con el propósito de reconstruir la mecánica del hecho y determinar los motivos por los cuales el coche perdió el control y se desvió de la calzada. Las primeras hipótesis elaboradas por los investigadores apuntan a un accidente fatal por ahogamiento en un tramo de la ruta que carece de iluminación artificial y en cuyo entorno cercano no se detectaron cámaras de seguridad vial.