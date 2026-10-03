Una familia de Villa La Angostura quedó involucrada este sábado 3 de octubre en un triple accidente ocurrido a unos 100 metros del límite internacional del Paso Cardenal Samoré, del lado chileno, mientras una intensa nevada complicaba la circulación por la ruta.

El siniestro ocurrió entre las 8.30 y las 9 de la mañana y tuvo como protagonistas a tres vehículos. Pese a la violencia de los impactos y los importantes daños materiales, las nueve personas que viajaban en los rodados pudieron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones de gravedad.

La situación se produjo en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera, con acumulación de nieve, viento y visibilidad reducida.

Dos choques en pocos minutos

Tal como reproduce el portal La Angostura Digital, la familia de Villa La Angostura viajaba hacia Chile a una velocidad estimada de entre 10 y 15 kilómetros por hora debido a la nieve acumulada sobre la calzada. Según relató una de las integrantes, el primer impacto se produjo cuando una Toyota RAV4 con patente chilena se desplazó sobre la nieve. El conductor se encontraba colocando cadenas cuando el vehículo quedó sobre la trayectoria del Renault Sandero en el que viajaban los vecinos de Villa La Angostura.

La conductora intentó esquivarlo, pero la maniobra no alcanzó para evitar el choque. Mientras los involucrados intercambiaban datos para las gestiones correspondientes, ocurrió un segundo impacto. Una Chevrolet Meriva, ocupada por una familia de Bariloche, chocó desde atrás contra el Sandero.

Como consecuencia del golpe, el vehículo de la familia angosturense giró y terminó orientado hacia el lado argentino.

Nueve personas fueron asistidas

Los tres vehículos involucrados trasladaban en total a nueve personas. Aunque hubo algunos golpes producto de las colisiones, no se registraron heridos de gravedad.

El operativo de asistencia se desarrolló en medio del temporal de nieve. Una máquina chilena que trabajaba en el despeje de la ruta colaboró para trasladar los vehículos argentinos hasta el sector limítrofe, mientras que para el rodado chileno fue necesaria una grúa.

El auto quedó con importantes daños

El Renault Sandero sufrió daños materiales de consideración, especialmente como consecuencia del segundo choque, y quedó prácticamente inutilizable.

Pese a la situación vivida, la familia puso el foco en que todos los ocupantes pudieron salir ilesos. “Lo material no importa, lo bueno es que todos estamos bien”, expresó una de las damnificadas al medio angosturense.

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que presenta la circulación por la alta montaña durante los temporales de nieve, especialmente en sectores de frontera donde la acumulación sobre la calzada y la baja visibilidad pueden modificar rápidamente las condiciones de transitabilidad.

Por nieve y escasa visibilidad, cerraron preventivamente el Paso Internacional Cardenal Samoré - Foto: La Angostura Digital

Cardenal Samoré: ¿hasta cuándo estará cerrado?

Horas después del accidente, las autoridades resolvieron cerrar totalmente el Paso Internacional Cardenal Samoré para todo tipo de vehículos debido a la presencia de nieve, fuertes vientos y escasa visibilidad. La medida se mantendrá durante el resto de este sábado 3 de octubre.

La próxima evaluación de las condiciones de la ruta y del complejo fronterizo está prevista para este domingo 4 de octubre a las 8, momento en que las autoridades determinarán si existen condiciones de seguridad para restablecer el tránsito internacional.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar entre Villa La Angostura, Bariloche y Chile deberán evitar dirigirse al paso durante el cierre y consultar las comunicaciones oficiales antes de emprender el viaje.

Para los vecinos de la zona cordillerana, el cierre también representa una complicación para quienes utilizan habitualmente este corredor internacional por motivos laborales, comerciales, turísticos o familiares.