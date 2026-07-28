Diputados del PT de Brasil impulsan una investigación contra Javier Milei por su viaje de apoyo a Flávio Bolsonaro

La presencia de Javier Milei en Brasil para respaldar públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro generó una nueva controversia política en el país vecino. Un grupo de diputados del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una denuncia ante la Justicia Electoral brasileña para que se investiguen los alcances de la visita del mandatario argentino.

Los legisladores sostienen que la participación de Milei en actos vinculados a la campaña electoral brasileña podría representar una situación que merece ser analizada por las autoridades competentes. En ese marco, solicitaron que se determine si existió algún tipo de interferencia extranjera en el proceso democrático y bajo qué condiciones se concretó el viaje.

La denuncia también busca establecer si se utilizaron recursos públicos para financiar la visita y cuál fue el carácter institucional de la participación del jefe de Estado argentino. Los dirigentes del PT consideran que la presencia de un mandatario extranjero en actividades proselitistas constituye un hecho excepcional que requiere una evaluación por parte de la Justicia Electoral.

Durante su paso por Brasil, Milei compartió actividades con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual candidato presidencial. En ese contexto, el mandatario argentino expresó su respaldo político al dirigente conservador y volvió a cuestionar al gobierno de Lula da Silva, profundizando las diferencias que mantienen ambos líderes desde el inicio de la gestión libertaria.

La presentación judicial se suma a un escenario de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Brasilia. Las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan uno de sus momentos más complejos de los últimos años, con intercambios de críticas y fuertes discrepancias sobre cuestiones políticas e ideológicas.

Desde el oficialismo brasileño entienden que la visita de Milei excedió los límites habituales de la relación entre Estados y consideran que la Justicia debe determinar si existió alguna irregularidad. Por el momento, la denuncia no implica sanciones ni acusaciones formales, sino la apertura de una instancia para analizar los hechos denunciados.

Mientras avanza el proceso, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre Argentina y Brasil, dos socios estratégicos cuya vinculación política atraviesa un período de marcada distancia, pese a la importancia económica y comercial que ambos países mantienen dentro del Mercosur.