El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Moscú en las últimas horas para reunirse con representantes de los servicios de inteligencia rusos, en el contacto de más alto nivel entre Washington y el Kremlin desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó los encuentros aunque los enmarcó con cautela: "Solo puedo decirles que sí hubo contactos a través de los servicios especiales. No se produjeron reuniones con el presidente de Rusia. Eso es todo lo que puedo decir sobre este asunto. Por supuesto, al presidente Putin se le informa de todo sin demora". Peskov reconoció además la "profundísima crisis en la que se encuentran las relaciones ruso-estadounidenses" y señaló que "es prematuro hablar de hasta qué punto los contactos influirán en la salida de esa crisis", aunque calificó los vínculos entre servicios de inteligencia de "fenómeno positivo" que "a menudo continúan incluso en los momentos más difíciles de las relaciones bilaterales".

Trump, consultado por periodistas, minimizó el significado del viaje pero no lo desmintió: lo describió como "una especie de rutina" y dijo lamentar "decepcionar a la gente" que esperaba algo más dramático. Al mismo tiempo, el mandatario no ocultó sus expectativas: "John Ratcliffe es un tipo fantástico. Ahora, tal vez algo bueno salga de todo esto", afirmó, añadiendo que Estados Unidos está trabajando "muy duro" para poner fin al conflicto ucraniano y que espera que "termine pronto". También aprovechó para reiterar que la guerra "nunca habría comenzado si él hubiese sido presidente" en 2022, en referencia a la invasión rusa lanzada durante la administración Biden.

La visita de Ratcliffe a Moscú, independientemente de su contenido concreto, tiene una dimensión política de primer orden: es la señal más clara hasta ahora de que Washington y Moscú mantienen canales de comunicación directa sobre Ucrania, más allá de la retórica pública de ambas partes. Trump lleva meses intentando posicionarse como el único líder capaz de terminar la guerra ucraniana, con resultados escasos: Zelenski rechaza ceder territorio, Putin no da señales de querer negociar desde una posición que no sea la de vencedor, y las conversaciones públicas han producido poco más que declaraciones de buena voluntad. Un encuentro entre el jefe de inteligencia estadounidense y sus contrapartes rusas —aunque sea "rutina"— es el tipo de canal discreto donde, históricamente, los conflictos empiezan a tener salida antes de que las partes lo admitan públicamente.