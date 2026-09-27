El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la necesidad de desplegar una intervención militar en Cuba y aseguró que su administración confía en alcanzar un acuerdo directo con el gobierno caribeño. Durante una entrevista televisiva, el jefe de Estado afirmó que busca impulsar un cambio de régimen negociado que permita "abrir la isla a nuestra gente" y facilitar el retorno de la comunidad cubanoestadounidense.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente fricción diplomática, pocas horas después de que la delegación cubana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York expresara duras críticas hacia la postura de la Casa Blanca. El pronunciamiento del mandatario buscó despejar las especulaciones sobre preparativos de seguridad en el área, tras trascender informes sobre posibles solicitudes de la Reserva del Ejército para movilizar personal médico y de apoyo policial hacia el Comando Sur.

Trump remarcó que el gobierno cubano atraviesa el momento de mayor fragilidad económica e institucional de su historia reciente, calificándolo de Estado fallido acorralado por el desabastecimiento generalizado, los prolongados apagones energéticos y la caída de los ingresos del sector turístico. Pese a la retórica hostil del oficialismo norteamericano, La Habana reiteró ante los foros internacionales su disposición a entablar vínculos comerciales bajo criterios de reciprocidad.