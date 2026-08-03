La noche del domingo sumió a la totalidad del territorio cubano en una oscuridad absoluta tras una desconexión generalizada del sistema eléctrico nacional. El apagón masivo, que interrumpió el suministro tanto en la capital, La Habana, como en las quince provincias de la isla, tomó por sorpresa a miles de ciudadanos que ocupaban los espacios públicos para sobrellevar las altas temperaturas veraniegas. Ante la emergencia, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas activaron los protocolos de contingencia para intentar restablecer el servicio de forma paulatina, aunque las autoridades evitaron precisar las causas técnicas del colapso o fijar un plazo para la recuperación del fluido eléctrico.

Esta nueva interrupción ocurre apenas 24 horas después de un fallo en la región occidental que ya había dejado sin luz a distritos como Pinar del Río, Artemisa y Matanzas por averías en dos líneas de alta tensión. Con este episodio, la isla acumula seis apagones de escala nacional en lo que va de 2026 y un vertiginoso registro de 11 colapsos de gran envergadura desde finales de 2024. La recurrencia de estas emergencias expone la extrema fragilidad de una red eléctrica desbordada por la falta de inversión y el desgaste operativo.

El trasfondo de la crisis responde al deterioro estructural del parque generador cubano, cuyas siete plantas termoeléctricas superan ya las cuatro décadas de antigüedad sin el mantenimiento adecuado. Minutos antes del apagón, los balances oficiales mostraban una disponibilidad de apenas 1.035 megavatios para cubrir una demanda prevista de 3.200 megavatios en horas pico. Este déficit abrumador, superior al 60 por ciento de las necesidades del país, mantiene a la población atrapada en una parálisis cotidiana donde la luz se ha convertido en un recurso escaso e impredecible.