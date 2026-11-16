El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emprende esta semana una gira diplomática por el continente asiático que comenzará este martes en Manila, Filipinas, para reunirse con mandatarios del sudeste asiático, y tendrá su punto culminante en la ciudad china de Shenzhen. En ese enclave tecnológico, el líder republicano participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y, al margen de las sesiones oficiales, protagonizará una histórica reunión trilateral cara a cara junto a los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin.

El viaje se desarrolla en un escenario geopolítico complejo, marcado por una frágil tregua en la guerra comercial entre Washington y Pekín prorrogada hasta principios del próximo año, y como antesala de un nuevo encuentro bilateral previsto para diciembre en el marco de la cumbre del G20 en Miami. Aunque algunos analistas internacionales relativizaron inicialmente el alcance concreto de la cita en Shenzhen respecto de los aranceles, la cumbre adquirió un peso estratégico decisivo al incluir en su agenda discusiones sobre la reducción de arsenales nucleares y la crisis bélica en Oriente Medio.

En el plano interno, Trump arriba a esta instancia debilitado políticamente tras la derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas de medio término y en medio de fuertes cuestionamientos por el conflicto con Irán. A ello se suma la controversia provocada por la renuncia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang —cercano al mandatario—, tras un escándalo extramatrimonial vinculado a una presunta espía china y denuncias sobre el desvío de semiconductores restringidos hacia Pekín, un episodio que llevó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a la futura mayoría demócrata a exigir mayores bloqueos tecnológicos contra China.