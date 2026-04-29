Dos miembros de la comunidad judía resultaron heridas tras ser apuñaladas por un hombre que las atacó frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres. De acuerdo con el reporte difundido en X por la rama noroeste de la organización, el agresor fue visto corriendo por la calle Golders Green Road mientras blandía un cuchillo. Las víctimas recibieron atención médica inmediata del servicio de ambulancias Hatzola, que opera en la comunidad judía londinense.

La detención del sospechoso se produjo antes de la llegada de la policía, gracias a la intervención directa de miembros del propio Shomrim, quienes lograron reducirlo en el lugar. Cuando los agentes de Scotland Yard llegaron a la escena, utilizaron una pistola Taser para inmovilizarlo y procedieron a su arresto formal. El rápido accionar de los voluntarios de la organización comunitaria fue considerado clave para evitar que el ataque se extendiera a otras víctimas.

El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la comunidad judía en el Reino Unido. Golders Green es el barrio con mayor concentración de población judía de Londres y alberga numerosas sinagogas, comercios y centros comunitarios de esa colectividad. Las autoridades británicas no precisaron de inmediato las posibles motivaciones del atacante ni si el ataque está siendo investigado como un crimen de odio, aunque la elección del lugar y el perfil de las víctimas colocan esa línea de investigación en primer plano.