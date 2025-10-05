El nombre de Michelle Iman Schmukler se convirtió en noticia nacional este fin de semana a raíz del repudiable ataque antisemita que sufrió junto a su bebé de ocho meses en el barrio de Palermo. Sin embargo, antes de este violento episodio, la joven empresaria de 29 años ya era una figura conocida en TikTok, donde una de sus historias personales se viralizó por su similitud con la trama de la popular serie de Netflix "Poco Ortodoxa".

Su relato, en el que cuenta cómo fue judía ortodoxa durante una década antes de emprender un camino espiritual más personal, conmovió a miles de usuarios y ahora cobra una nueva dimensión tras el ataque de odio que padeció.

El ataque antisemita que la puso en el centro de la escena

Este sábado, la vida de Michelle dio un vuelco cuando un vecino de su edificio la agredió mientras jugaba con su bebé en el patio. Al grito de "¡Qué asco, judía!" y "Ahora encima tenés un hijo judío", el hombre les arrojó un objeto de metal. El caso escaló en indignación pública no solo por la brutalidad del hecho, sino por la posterior liberación del agresor, quien se negó a quedar internado para una evaluación psiquiátrica.

"Fui ortodoxa 10 años": su historia viral

A principios de 2024, mucho antes de este triste episodio, Michelle ya había captado la atención de las redes con un video que superó las 300 mil reproducciones. En él, relataba su propia travesía espiritual.

"Fui ortodoxa 10 años de mi vida adulta", contaba la joven. Explicó que su búsqueda personal se intensificó a los 17 años tras un viaje a Israel y que se casó a los 19, intentando combinar una vida de devoción religiosa con su pasión por la moda a través de su marca de indumentaria, "Iman".

El punto de inflexión en su vida, según narró, fue una doble tragedia familiar: la pérdida de su mamá y su abuela en el mismo mes. Este evento la llevó a replantearse su camino y a adoptar una perspectiva más personal y libre sobre su espiritualidad y su vida, un viaje de autodescubrimiento que resonó fuertemente con la audiencia de TikTok y que hoy, a la luz del ataque, se resignifica como un testimonio de resiliencia.

En la comisaría le dijeron que se mudara de edificio

La indignación de la familia creció al llegar a la comisaría para radicar la denuncia. Según contaron, la primera "solución" que les ofrecieron los agentes fue que "se mudaran de edificio". El fiscal de turno, al ser sábado, se limitó a ordenar que se le entregara a la víctima un botón antipánico.

"Una persona salió desde su casa, le tiró un fierro apuntándole a la cabeza de un bebe de ocho meses y a su mamá y nadie le va a tocar timbre para decirle nada, nadie lo detiene, está mirando Netflix como si nada arriba nuestro", relató la pareja de la influencer, incrédulo ante la falta de acción inmediata.

Fue recién después de que el video con la denuncia se viralizara en redes sociales que las autoridades tomaron cartas en el asunto. La DAIA presentó una denuncia formal y tanto el Gobierno porteño como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pusieron en contacto con la familia. "Hay custodia en la puerta, ahora sí nos sentimos cuidados", aclararon horas más tarde, tras compartir una imagen del presunto agresor.

El ataque se enmarca en la Ley Antidiscriminatoria (N° 23.592), que prevé penas de prisión de un mes a tres años para quienes inciten a la persecución o el odio por motivos de raza o religión, y agrava las penas de otros delitos cuando son cometidos por estas causas.